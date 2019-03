Papa: grazie a Dio per "sorella Acqua"

"Ringraziamo Dio per '', elemento tanto semplice e prezioso, e impegniamoci perché sia accessibile a tutti. #WorldWaterDay". Lo scrive su twitterFrancesco. "L'è essenziale per l'equilibrio degli ecosistemi e la sopravvivenza umana; necessario gestirla e prendersene cura in modo che non sia contaminata", scrive poi Bergoglio al direttore Fao da Silva. Il motto della Giornata -Non lasciare indietro nessuno-significa impegnarsi contro le disparità d'accesso all',"bene e diritto fondamentale"(Di venerdì 22 marzo 2019)

MarroneEmma : Avevo solo 10 anni Quando ho chiesto al mio papà di portarmi al tuo concerto. Il mio primo concerto. E oggi abbiamo… - MarroneEmma : Grazie Papà ?? rosariomarrone - SalvioEspo : Auguri a tutti i papà che sostengono , combattono , appoggiano e proteggono i sogni dei propri figli. Grazie papà p… -