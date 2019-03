NBA – Embiid attacca i Celtics | “dicevano di poter difendere su di me | gli ho dimostrato

NBA – Alta tensione durante Celtics-Sixers! Embiid stende Smart che reagisce : scatta la rissa! [VIDEO] : Storie tese fra Joel Embiid e Marcus Smart durante Celtics-Sixers: il centro di Philadelphia stende l’avversario durante un blocco, la reazione è veemente e scatta la rissa Negli ultimi anni, fra Sixers e Celtics si è creata una vera e propria rivalità. Boston ha spesso estromesso Philadelphia dalla corsa alla finale di Conference, generando grande malumore fra le file dei 76ers. Ogni scontro fra le due squadre è diventato dunque ...

NBA - Belinelli 17 punti ma Spurs ko. Embiid domina contro Boston : ROMA - Nella notte NBA i Miami Heat fermano la corsa dei San Antonio Spurs : la squadra di Gregg Popovich torna a perdere dopo nove vittorie di fila. Joel Embiid trascina con 37 punti e 22 rimbalzi i ...

NBA risultati : Belinelli e Spurs fermati - Embiid stende Boston : Si ferma a 9 la conta delle vittorie consecutive di San Antonio, arresisi a Miami nonostante 17 punti di Marco Belinelli. Partita dal sapore di playoff tra Philadelphia e Boston: vincono i Sixers ...

Risultati NBA – Un Harden mostruoso non basta a Huston - Philadelphia si gode un super Embiid : ok Toronto e Chicago : I 57 punti segnati dal ‘Barba’ non bastano ai Rockets per avere la meglio su Memphis, Philadelphia gode con Embiid mentre San Antonio cade al cospetto di Miami Una prestazione assurda, che non basta però a Houston per uscire vittoriosa dal match con Memphis. I 57 punti segnati da James Harden non permettono ai Rockets di avere la meglio su Grizzlies, capaci di imporsi per 126-125 al termine di un supplementare. Nonostante la ...

NBA : Joel Embiid è dominante - i Sixers battono - finalmente - i Celtics : Philadelphia 76ers-Boston Celtics 118-115 Il dominio negli ultimi cinque anni dei Celtics contro i Sixers è stato frustrante per Philadelphia, un ostacolo spesso insormontabile per la squadra della ...

Risultati NBA – Lou Williams salva i Clippers sulla sirena : spettacolo tra Embiid e Antetokounmpo - trionfano i Sixers : spettacolo nella notte in vista dei playoff NBA: vincono Clippers, Kings e Sixers, ko Nets, Bucks e Raptors In vista dei playoff NBA sempre più vicini, nella notte italiana sei sono stati i match disputati sui parquet oltreoceano. Tra questi spicca la vittoria sul filo del rasoio dei Clippers contro Brooklyn. La franchigia di Los Angeles ha conquistato il successo casalingo grazie ad una tripla di Lou Williams segnata sulla sirena del ...

NBA Sundays - Embiid nella tana di Giannis : Bucks-Sixers LIVE su Sky : E si potrebbe andare avanti ancora a lungo a magnificare statistiche e performance di Milwaukee e Philadelphia, le due squadre protagoniste della sfida di domenica sera in diretta su Sky Sport NBA. ...

NBA – Ben Simmons accetta le critiche : “migliorerò il mio tiro - avete ragione. Io ed Embiid porterò l’anello a Philadelpia” : Ben Simmons accetta le critiche del mondo NBA: il playmaker dei Sixers pronto a migliorare il suo tiro per portare, insieme ad Embiid, un anello a Philadelphia Ben Simmons è uno dei giovani talenti più cristallini dell’intera NBA. Il playmaker australiano può vantare un grande bagaglio tecnico che, nonostante la giovane età, lo rende un giocatore d’elite. Peccato per quel difetto, certamente non trascurabile per essere ...

NBA – Joel Embiid ne combina un’altra delle sue : il suo nuovo cane si chiama come l’ex gm dei Sixers! : Joel Embiid ne combina un’altra delle sue! Il suo nuovo cagnolino diventa virale: oltre che per la tenera bellezza, il piccolo non passa inosservato per il nome Hinkie, lo stesso dell’ex gm dei Sixers Joel Embiid fa sempre parlare di sè, tanto per le sue prestazioni in campo, quanto per il suo geniale utilizzo dei social. Il campione dei Sixers, ha postato una foto del suo nuovo cagnolino, diventata ben presto virale. Il ...

Risultati NBA – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

NBA – Joel Embiid non ha dubbi : “Kevin Durant è il miglior giocatore della lega” : Parole al miele di Joel Embiid nei confronti di Kevin Durant: secondo il centro camerunense, la stella dei Golden State Warriors sarebbe il miglior giocatore della lega “Per me Kevin Durant è il miglior giocatore della lega”, firmato Joel Embiid. Il centro dei Sixers non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la stella dei Golden State Warriors, dichiarati ai microfoni di Nick Friedell di ESPN prima della sfida tra Warriors e Sixers. Il big ...

NBA – Dennis Rodman attacca Embiid : “Chamberlain GOAT? Chiudi quella cazzo di bocca e pensa ai Sixers” : Joel Embiid indica Wilt Chamberlain come GOAT: Dennis Rodman, ex compagno di Michael Jordan, gli risponde senza mezze misure Joel Embiid potrebbe aver trovato pane per i suoi denti, o forse l’ennesimo modo di divertirsi a suon di trash talking e frecciatine verbali. Il centro dei Sixers, intervistato da The Ringer, ha indicato Wilt Chamberlain come il miglior cestista della storia. Personale opinione, che non è andata a genio a ...

NBA - dopo Embiid fa crac il ginocchio di Marjanovic : torna la maledizione dei Sixers? : L'ultima immagine che i tifosi dei Sixers volevano vedere in questo momento: il loro nuovo centro " di riserva, ma promosso in quintetto stante l'assenza momentanea di Joel Embiid " uscire dal campo ...

NBA – Infortunio Joel Embiid : problema al ginocchio per il centro dei Sixers - ecco i tempi di recupero : Joel Embiid fermo per Infortunio: il centro dei Sixers costretto a stare fuori per un problema al ginocchio sinistro La pausa per l’All-Star Game porta con sé una brutta notizia per i tifosi dei Sixers. Joel Embiid si è procurato un problema al ginocchio sinistro che lo terrà a riposo per almeno una settimana, prima di essere rivalutato dallo staff medico dei Sixers. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto non ha comunque ...