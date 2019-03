quotidianodiragusa

(Di venerdì 22 marzo 2019)dell'Mtb Euromotor Teamsaranno di scena domenica, alla Rokketta leggend cingolani, quinta edizione del Gran Prix Centro Italiagiovanile 'Corridori per sempre' ...

viagginbici : #Transardinia: giorno 3 da #Alghero ad Is #Arenas in #bici. In 90 km questo tratto litoraneo accumula quasi 2000 me… - zazoomnews : Mountain Bike Ragusa Distefano e Iurato in Umbria - #Mountain #Ragusa #Distefano #Iurato - comisonews : A #Comiso domenica si correrà una tappa di Coppa Sicilia con l’Xc Valle degli Iblei. -