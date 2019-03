McDonald' s lancia i nuggets vegani

gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) I celebridi's diventano (anche): oltre alla versione a base di pollo, il gigante del fast food hato un’opzione tutta vegetale, per ora solo in alcuni ristoranti della Norvegia. Le pepite Vegetarsono fatte per il 58% di verdura e legumi: ceci bolliti, purè di patate, carote, cavolfiori, broccoli, mais e cipolla, e contengono anche fiocchi e farina di riso, olio vegetale di colza e girasole, spezie come noce moscata e curcuma, zucchero di canna e concentrato di limone. Sono ricoperte da uno strato di pangrattato e fritte in modo da risultare croccanti come i tradizionalidi pollo. Ogni porzione da nove pezzi contiene circa 521 calorie, 34 grammi di grassi e 2,7 di sale. Nei ristoranti norvegesi si possono trovare anche il Veggie McFeast, un hamburger con polpetta a base di legumi, il Veggie McSpice e la Hummus Salad.Non è la prima volta ...

