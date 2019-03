Madre uccisa dall' ex | tolto il risarcimento ai figli

Uccisa dall’ex - la Madre di Jennifer : “Voglio giustizia - ma in tribunale le vite delle vittime valgono meno di quelle degli assassini” : "Tra rito e abbreviato e sconti di pena oggi chi toglie la vita a una ragazza può rifarsi la sua dopo pochi anni. Le nostre ragazze invece resteranno sottoterra". Così a Fanpage, Fabiola Bacci, la madre di Jennifer Sterlecchini, la ragazza di 26 anni sgozzata dall'ex 3 anni fa a Pescara. Domani è attesa la sentenza d'appello per Davide Troilo. "Il timore è che possa essere un altro caso Olga Matei" dice mamma Fabiola.Continua a leggere

Nuova Zelanda : uccisa da un infarto a nove anni - Madre e dottori pensavano fosse ansia : Un vero e proprio dramma quello verificatosi nei giorni scorsi in Nuova Zelanda, dove una bambina di appena nove anni si è spenta improvvisamente a causa di un infarto fulminante che l'ha stroncata senza lasciarle alcuno scampo. La piccola Taya Kauri lamentava da diversi giorni una brutta sensazione di bruciore al petto e mostrava un battito cardiaco piuttosto accelerato: secondo quanto si apprende dalle fonti locali però, la madre della bambina ...

Caserta - muore Madre di 3 figli : uccisa da un tumore : Una terribile notizia giunge direttamente dalla provincia di Caserta, precisamente dal piccolo comune di Parete, dove purtroppo si deve registrare il decesso di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo, il tumore. La vittima è la quarantaquattrenne Raffaella, moglie e madre di ben tre figli, che è stata stroncata dal cancro contro il quale stava combattendo con le unghie e con i denti da ormai più di due ...

Pamela Mastropietro - inizia il processo sull’omicidio. La Madre : “Pena massima”. Oseghale : “Non l’ho uccisa io” : È iniziato questa mattina davanti alla Corte d’Assise a Macerata il processo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e ritrovata cadavere in due trolley poco più di un anno fa. Alla sbarra come unico imputato c’è il nigeriano Innocent Oseghale: è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. “Ci aspettiamo la condanna di Oseghale al massimo della pena possibile”, è l’auspicio ...

Padova - bimba scossa e uccisa a 9 mesi perché piangeva : condannato il cugino della Madre : È stato condannato a 18 anni Eughenii Tripadus, il ventisettenne moldavo che nel 2016 uccise, scuotendola violentemente, la figlia di una cugina che gli era stata affidata mentre i genitori erano al lavoro. Il fatto accadde a San Martino di Lupari, nella provincia di Padova. La piccola Yara aveva 9 mesi.Continua a leggere

Uccisa dal marito - la Madre accusa : «Non è pentito e ci offende in aula» : «Non ha mostrato un minimo segno di pentimento, è ancora spavaldo, così come lo era quando stava con mia figlia. Per tre volte è stato ammonito dal giudice, per i gesti...

