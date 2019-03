Dritto e Rovescio : tra gli ospiti della terza puntata Luigi Di Maio : Il vicepremier ci parlerà di reddito di cittadinanza e della vicenda della nave italia Mare Ionio, oro sotto sequestro.

Luigi Di Maio umiliato anche da Roberta Pinotti : "Occhio a queste percentuali" - come lo ammanetta : "Gli amministratori 5 Stelle in proporzione hanno più procedimenti aperti del Partito democratico. Rutelli e Veltroni hanno governato bene a Roma". Roberta Pinotti, ospite a Coffee Break su La7, asfalta il Movimento 5 stelle dopo il caso dell'arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio com

M5s - psicodramma Luigi Di Maio : voce in Parlamento - nel mirino dei pm non solo De Vito : "Abbiamo preso una botta pazzesca". Luigi Di Maio è agitatissimo dopo l'arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma. Cerca di mettere subito una toppa al disastro: "De Vito è fuori dal M5s. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione come capo politico, e l'ho già c

Luigi Di Maio - la grillina lo molla e gli sputa in faccia la verità : "Qui mi sono ammalata di tumore" : A Taranto il M5s non esiste praticamente più. L'ultima a sedere in Consiglio comunale sotto le insegne grilline era Rita Corvace, già a sua volta subentrata a Francesco Nevoli che si era dimesso per protesta contro Luigi Di Maio e tutte le promesse che è riuscito a rimangiarsi proprio sulla città jo

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Luigi Di Maio : curriculum - età e fidanzata - il profilo del politico : Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle ...

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del voto sulla Diciotti : 'Ora linea dura' : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ...

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del voto sulla Diciotti : "Ora linea dura" : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ennesimo boccone amaro ingoiato dai grillini, è uno scenario ancora tutto da decifrare. Poche ore prima

Luigi Di Maio e Virginia Saba coccole e baci in pubblico : Il ministro Luigi Di Maio è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” e a Barbara d’Urso racconta il suo amore per Virginia Saba: “Ci siamo conosciuti due mesi fa stiamo bene insieme spero duri il più a lungo possibile perché sto bene con lei Se mi vedete felice sapete perché”. I due sono usciti allo scoperto e il settimanale “Chi” ha pizzicato il ministro innamorato tra baci e coccole alla neofidanzata. Virginia per prima ha ammesso ...

Luigi Di Maio baci in pubblico con Virginia Saba : Luigi Di Maio durante “Pomeriggio Cinque “confida a Barbara d’Urso il suo amore per Virginia Saba: “Ci siamo conosciuti due mesi fa stiamo bene insieme spero duri il più a lungo possibile perché sto bene con lei Se mi vedete felice sapete perché”. I due sono usciti allo scoperto e il settimanale “Chi” ha pizzicato il ministro innamorato tra baci e coccole alla neofidanzata. Virginia per prima ha ammesso l’amore per Di Maio confidando ...

Perdere il tempo o perdersi? Il dilemma di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Così, nella Prima Repubblica lo si poteva ancora un po' regolare, e la politica si nutriva anche di pause e di rinvii. Rosolare a fuoco lento i propri avversari, logorarli nell'attesa, era ...

Arresto De Vito - Luigi Di Maio : 'Decido io - è fuori da M5s' - Virginia Raggi : 'Ho dichiarato guerra alla corruzione e non c'è spazio per ... : Commentando l'Arresto di Marcello De Vito aggiunge: "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di ...

Via della seta - un giallo che svela subito chi è il 'colpevole' : Luigi Di Maio : Infine, come si è domandato nei giorni scorsi Guido Santevecchi sulle pagine di economia del Corriere della Sera, occorrerebbe verificare la qualità della crescita. Pil pro capite e tenore di vita ...

Prima fuga d euro amore per Luigi di Maio e Virginia Saba : Solo poche settimane fa è trapelato un pettegolezzo su Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e leader del Movimento Cinque Stelle , in merito alla sua relazione con la giornalista Virginia Saba . La neo ...