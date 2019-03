Lo studio di Cuphead vorrebbe i suoi personaggi nel roster di Super Smash Bros

eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) Jared Moldenhauer, uno dei creatori di, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe affatto vedere i protagonisti del suo gioco tra ideldi. Ultimate, riporta Gameinformer.Come possiamo vedere, le sue parole sono state: "Ho sognato", e continua: "e Mugman appartengono a questo gioco, per cui in sostanza, se i fan lo vogliono, non vedo per cui Nintendo non dovrebbe volere che i fan ottengano ciò che desiderano. Penso che lo farebbero perché supportano molto i loro fan. Per cui, se Nintendo mantenesse felici i fan, sarei più che lieto di rendere la transizione più semplice: solo un pezzo di carta, non abbiamo bisogno di nulla, e queipotranno apparire".Cosa ne pensate delle sue parole? Vorreste anche voie iprotagonisti in. Ultimate?Leggi altro...

