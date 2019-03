Forse la tragedia del Boeing 737 Max poteva essere evitata

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ciò che resta del737 Max 8 precipitato ad Adis Abeba (foto: TONY KARUMBA/AFP/Getty Images) Il737 Max 8 precipitato ad Addis Abeba non era sicuro al cento per cento, o almeno non quanto avrebbe potuto esserlo. Il New York Times scrive che l’aereo non era dotato di due sistemi di sicurezza che l’azienda considerava extra e per i quali chiedeva un pagamento aggiuntivo da parte delle compagnie aeree. Una somma che né Ethiopian Airlines né Lion Air – la compagnia che aveva acquistato l’altro737 precipitato nell’oceano indiano di recente – avevano deciso di stanziare al momento dell’acquisto.Non solo. Reuters scrive che Yared Getachew, il pilota 29enne che guidava il velivolo precipitato in Etiopia, non aveva mai fatto l’addestramento. È quindi probabile che non avesse dimestichezza col Mcas, il sistema di controllo che può ...

