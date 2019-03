blogo

(Di venerdì 22 marzo 2019)Un argomento molto serio e importante affrontato tuttavia con il sorriso sulle labbra. Questo è quanto fatto dadel quiz di Rai Uno L', che smentisce in una intervista al Corriere della Sera di non sapere chi sia ildel bimbo che porta in grembo.Risale al 6 marzo scorso il giorno della 'presa di coscienza' in diretta, quando è proprio Flavio Insinna a definirsi 'zio di un bel maschietto' annunciando ai telespettatori la dolce attesa della sua valletta,. Quando però 'zio Flavio' le aveva domandato chi fosse il, l'espressione dellanon aveva lasciato dubbi: "Boh", era la risposta.a L': "Ildi mioè... Mio marito" 22 marzo 2019 17:10.

gossipblogit : Eleonora Arosio, professoressa a L'Eredità: 'Il padre di mio figlio è... Mio marito' - LiveSicilia : Dopo la risposta inaspettata in tv, la showgirl vuota il sacco Leggi i particolari su - infoitcultura : L’eredità, Eleonora Arosio incinta ma non sa di chi: “Era una battuta, mio marito è un imprenditore” -