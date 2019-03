Coldiretti | una torta di mele italiane dedicata al premier cinese Xi Jinping apre la

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) UnadialXiha aperto la giornata della cucina contadina per chiedere il superamento delle barriere commerciali che ancora impediscono a, pere e uva Made in Italy di varcare i confine del gigante asiatico. L’iniziativa è dellain occasione della visita del leader di Pechino, nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo dove si sono dati appuntamento i cuochi contadini da tutta Italia per sfidarsi ai fornelli con i “piatti della nonna”. “Se infatti è stato rimosso nel 2016 il bando sulle carni suinee nel 2018 le frontiere si sono aperte in Cina per l’erba medica, al momento per quanto riguarda la frutta fresca, l’Italia – sottolinea la– può esportare in Cina solo kiwi e gli agrumi, che peraltro sono stati sbloccati solo recentemente. La Cina – precisa la– frappone ostacoli per ...

