Brexit | Bruxelles sposta in avanti la data | 22 maggio limite massimo se c’è intesa a

Brexit - May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A rischio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Bruxelles aspetta Londra su Brexit. Ma Londra si incarta di nuovo : Non è servita nemmeno la mossa di far trapelare che Theresa May si sarebbe dimessa in caso di un ok del Parlamento all'accordo sulla Brexit, già bocciato per due volte a Westminster. Ne ha parlato la stampa britannica, ma è stato inutile. E non è servito nemmeno che da Bruxelles, dove oggi e domani è riunito il consiglio degli Affari esteri, trapelasse che l'Ue è disposta ad aspettare Londra anche fino ...

Brexit - Bruxelles : 'Se ancora nell'Ue la Gran Bretagna dovrà votare a maggio' : Dopo lo strappo, resta il caos. Il Parlamento britannico ieri ha provato ad allontanare lo spettro di una traumatica Brexit No deal , dopo la bocciatura dell'intesa di divorzio negoziato dalla May con ...

Brexit - negoziato difficile con Bruxelles. Nessun accordo su backstop : A regnare in Gran Bretagna è ancora il caos. L'accordo con Bruxelles ancora in alto mare e dall'Ocse arriva l'allarme "no deal". Ieri la Commissione Ue ha confermato che i colloqui di martedì 5 marzo ...

Brexit - riprende quota l'accordo May-Bruxelles : LONDRALa Gran Bretagna potrebbe lasciare l'Unione europea il 29 marzo come previsto, l'opzione secondo referendum resta sul tavolo, la prospettiva di un 'no deal' è piu' remota e i diritti dei ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

Brexit - fonti Ue : May chiederà a Bruxelles di posticipare di tre mesi data divorzio : Odissea Brexit: l'Ue prevede che la premier britannica Theresa May chiederà di posticipare di tre mesi la data in cui il divorzio effettivo del Regno Unito dall'Unione europea si dovrebbe ...

Brexit - Corbyn a Bruxelles 'May ostaggio del suo partito - sono qui perché il mio piano è il migliore' : ... oltre il quale c'è il No Deal, che secondo la maggioranza di economisti ed esperti potrebbe provocare conseguenze gravissime all'economia britannica, a quella europea e potrebbe far tornare il ...

May in missione a Bruxelles per l'intesa su Brexit. Mentre i Tory la abbandonano : Intanto è intervenuto il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond secondo cui una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia ...

Brexit : poco tempo per accordo con Bruxelles : Secondo il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia oltre la Manica. , CC - www.

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

Brexit - May sconfitta ancora. E Corbyn tratta con Bruxelles : ... cioè di uscita dall'Ue senza accordo, cosa che secondo diversi osservatori potrebbe essere devastante per l'economia e il mercato britannici. In realtà la premier May, che non era neanche in aula ...

Brexit : Bruxelles rimbalza May - senza soluzione interna inevitabile uscita no-deal : A 50 giorni dalla data fatidica del 'divorzio', malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti ...