Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 22 03 2019

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 : Mori e Ferrari in finale al corpo libero. L’Analisi tecnica : Ieri pomeriggio si sono tenute le gare di qualificazioni alla trave e al corpo libero della Coppa del Mondo di Doha. Diversamente dal giro olimpico che prevede che la trave sia posta prima del corpo libero, Lara Mori e Vanessa Ferrari ieri hanno gareggiato prima sul quadrato. Questa scelta, dettata dal regolamento di questa competizione, ha influito su un paio di decisioni tecniche e non. Nel caso di Vanessa, l’aver affrontato per primo ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 21/03/2019 : Chiusura del 21 marzo Sessione moderatamente positiva quella del 21 marzo, per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che termina gli scambi in salita a 129,81. Segnali di rafforzamento ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 21/03/2019 : Chiusura del 21 marzo Andamento annoiato per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che chiude la sessione in ribasso dello 0,42%. Lo status tecnico del Future sul cambio Euro/Dollaro è ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 21/03/2019 : Chiusura del 21 marzo Sostanzialmente invariata la seduta per il derivato sui principali titoli europei , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia. Il panorama di medio periodo conferma ...

Sekiro Shadows Die Twice : il motore grafico di Dark Souls si è evoluto? - Analisi tecnica : Una delle cose migliori di Sekiro: Shadows Die Twice di From Software è al tempo stesso familiare e unica. Solo quattro anni fa, infatti, lo stesso sviluppatore ha raggiunto un obiettivo simile con Bloodborne, prendendo lo scheletro della serie Dark Souls e combinandolo con una cupa ambientazione gotica e un rinnovato sistema di combattimento. Sekiro: Shadows Die Twice fa un passo in avanti altrettanto ambizioso e, da quello che abbiamo visto, ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 21/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del cross Euro / Dollaro USA , con un ribasso dello 0,42%, portandosi a 1,1375. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 21/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , che si attesta a 20.830. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 21/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 21.375. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 21/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Scivola il principale indice di Francoforte , che si posiziona a 11.514 con una discesa dello 0,77%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 11.460,5 e ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo di Doha 2019 : Martina Rizzelli di nuovo in finale! L'Analisi tecnica : Si sono concluse ieri le prime gare di qualificazioni della Coppa del Mondo di Doha, in Qatar. Alle parallele asimmetriche, ancora una volta, l'Italia ha schi

Analisi Tecnica : indice Micex del 21/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Mosca presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 2.503. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo di Doha 2019 : Martina Rizzelli di nuovo in finale! L’Analisi tecnica : Si sono concluse ieri le prime gare di qualificazioni della Coppa del Mondo di Doha, in Qatar. Alle parallele asimmetriche, ancora una volta, l’Italia ha schierato Martina Rizzelli, l’unica azzurra che, al momento, ha iniziato il percorso di qualificazione individuale in questo attrezzo. Non era passata nemmeno una settimana dalla finale disputata a Baku che Martina, ieri, ne ha centrata subito un’altra: per la precisione, contando quella di ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 21/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Atene , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 720,26. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 21/03/2019 : Chiusura del 21 marzo Ribasso per l' Hang Seng Index , che chiude la seduta con una flessione dello 0,85%. L'Analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' indice della Borsa di Hong ...