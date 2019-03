Uomini e Donne | la Langella presenta il brano ' Controcorrente' | forse dedicato a Dal Corso

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Negli ultimi mesi Teresaha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione anel ruolo di tronista. Sebbene la sua avventura televisiva non si sia conclusa nel migliore dei modi, a causa del 'no' che Andrea Dalle ha rifilato nella puntata serale della scelta, la sua situazione sentimentale continua ad appassionare i fan del dating show, curiosi di scoprire se un ritorno di fiamma tra i due ex volti del Trono Classico possa essere ancora possibile. E proprio mentre i telespettatori si interrogano sulle possibili novità tra Andrea e Teresa, lei ha lanciato il suo nuovo singolo che, da ieri, è disponibile sui social e sulle principali piattaforme digitali. Non tutti sanno, infatti, che prima di essere un volto televisivo, laera già una cantante neo-melodica abbastanza nota in Campania. La sua nuova canzone si intitola '' e sembra ...

