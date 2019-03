Telecamere nascoste in hotel | «1 600 clienti spiati nelle loro camere» I video in

attualitavip.myblog

(Di giovedì 21 marzo 2019) Filmavano segretamente e illegalmente id’albergo nellacamera da letto: le immagini registrate, o spesso anche in diretta streaming, venivano trasmesse e postate su una piattaforma a pagamento con base all’estero. I, ignari di tutto, sono circa 1.600: protagonisti inconsapevoli di un Grande Fratello in salsa piccante grazie allemontate in 42 stanze di ben 30 strutture alberghiere, sparse in 10 città.L’incredibile storia è avvenuta in Corea del Sud: il «business», operativo da novembre fino agli inizi di marzo, ha permesso ai sospettati di raggranellare circa 7 milioni di won (6.210 dollari). Dietro tutta l’organizzazione c’erano quattro persone, che sono state arrestate dalla polizia che ha reso nota l’operazione: se riconosciuti colpevoli, i quattro rischiano una pena fino a 7 anni di carcere.Glisi ...

TeleClubItalia : PORNO-SPIONAGGIO IN HOTEL E' scattato il tam tam tra i clienti delle strutture che temono di essere stati ripresi.… - ProspNetwork : ???? #CoreadelSud, arrestati quattro uomini per avere installato oltre 42 micro telecamere nascoste in 30 hotel diver… - GaetanoMineo : RT @tempoweb: Il sexy-intrigo della furbetta a 5 stelle -