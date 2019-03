Mario Cipollini | per l' ex campione finisce malissimo | minacce alla moglie | finisce in

Mario Cipollini rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti verso l'ex moglie : Mario Cipollini, l’ex campione di ciclismo, il 28 Giugno verrà processato, davanti al Tribunale di Lucca, per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni all'ex moglie Sabrina Landucci e per minacce nei confronti del compagno della donna, Silvio Giusti, un ex calciatore. L’ex campione Cipollini, questo pomeriggio ha ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio: su di essa il Pm, Sara Polino, ha scritto che Cipollini avrebbe compiuto "una serie di ...

Ciclismo - Mario Cipollini a processo : maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie - in aula dal 28 giugno : Mario Cipollini sarà processato per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci e per minacce nei confronti di Silvio Giusti, attuale compagno della donna. Questa è la decisione presa oggi dal gup del Tribunale di Lucca, il processo si aprirà il prossimo 28 giugno. Il Re Leone dovrà contemporaneamente affrontare un processo per lesioni nei confronti della sorella Tiziana. I fatti contestati al ...

Mario Cipollini a processo per minacce alla ex : “Ti spacco tutto - sentirai il rumore delle ossa” : Il Gup di Lucca ha deciso il rinvio a giudizio per Mario Cipollini: il processo per l'ex campione italiano di ciclismo, accusato dalla ex moglie Sabrina Landucci di stalking, maltrattamenti e lesioni, comincerà il prossimo 28 giugno: "L'ha attaccata con pugni, schiaffi, calci, con lesioni e minacce di morte".Continua a leggere

Mario Cipollini - chiesto il rinvio a giudizio per l’ex campione : “Calci e pugni alla ex moglie” : La pm di Lucca, Sara Polino, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini, accusato di stalking e maltrattamenti ai danni dell'ex moglie, Sabrina Landucci. Gli episodi contestati risalirebbero alla fine del 2016, quando lo sportivo ha aggredito la donna "con pugni, schiaffi, calci, lesioni e minacce di morte". Il 20 marzo è attesa l'udienza preliminare davanti al gup.Continua a leggere

Ciclismo - la clamorosa proposta di Mario Cipollini : ecco come il Re Leone vuole salvare il movimento azzurro : L’ex corridore italiano ha postato su Facebook un messaggio particolare, con cui lancia la proposta di creare una squadra italiana che raccolga tutti i migliori ciclisti azzurri La proposta è arrivata via social, ma Mario Cipollini è deciso a portarla avanti anche sfruttando l’appoggio del Governo. L’idea è quella di creare una squadra tutta italiana di Ciclismo, che raccolga tutti i migliori corridori azzurri. Da ...