Lo spazza De Vito

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma. Alle 15 e 06 Rocco Casalino manda nella chat che condivide coi giornalisti le disposizioni impartite alla stampa quotidiana e radiotelevisiva. Il testo è questo (sintassi sbilenca compresa): “Vi chiedo gentilmente che se parlate di Dedi parlarne come ex M5s. E’ stato già espulso”. Marcel

ginocalcinotto : RT @carlolavore: De Vito se condannato andra' dritto in galera come Formigoni, ed avra' il DASPO, per effetto della legge Spazza corrotti d… - StefaniaT1 : RT @carlolavore: De Vito se condannato andra' dritto in galera come Formigoni, ed avra' il DASPO, per effetto della legge Spazza corrotti d… - carlolavore : De Vito se condannato andra' dritto in galera come Formigoni, ed avra' il DASPO, per effetto della legge Spazza corrotti del M5S -