L’app di ho Mobile si aggiorna e consente | finalmente | di monitorare lo stato della

OneDrive : ecco le novità in arrivo a febbraio per il WEB e L’app mobile : Microsoft, attraverso un comunicato del blog ufficiale di Office, ha voluto informare i suoi utenti delle novità in arrivo durante questo mese per la versione WEB di OneDrive e la relativa applicazione mobile di Android e iOS. Hover Card diventa più intelligente ed è ora disponibile per tutti i tipi di file! La File Card è perfetta per dare una rapida occhiata ai file più importanti, e adesso sta diventando ancora più completa. E’ in ...