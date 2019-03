La giunta Raggi adesso è in bilicoDi Maio | basta superficialità

La giunta Raggi adesso rischia Di Maio : basta superficialità : Il capo politico ha preteso che l'assessore allo Sport facesse «un passo indietro subito» per salvare il Movimento. Il «campione» dell'anticorruzione non può permettersi di sbagliare. E anche se i ...

Chi è Daniele Frongia - l'assessore della giunta Raggi indagato per corruzione : Dopo l' arresto di Marcello De Vito , presidente dell'Assemblea capitolina, oggi anche Daniele Frongia, assessore allo Sport della giunta Raggi, risulta indagato dalla procura di Roma per il reato di ...

Verdi : giunta Raggi in balia delle indagini - sindaca si dimetta : Roma – “Non vogliamo entrare nel merito dell’indagine che ha portato prima all’arresto del presidente del Consiglio comunale grillino Marcello De Vito, e ora anche l’assessore Daniele Frongia risulta indagato con lo stesso capo d’imputazione, corruzione, nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma. Ma dalla sua nascita la giunta Raggi invece di governare e’ in balia delle indagini ...

Stadio Roma - Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi e di tutta la giunta : “Il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, a seguito dell’arresto del Presidente dell’assemblea capitolina On. De Vito, braccio destro della Raggi, preso con le mani nella “marmellata” per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco Virginia Raggi e di tutta la Giunta. Lo Stadio si fa al Colosseo col binocolo! Il ...

Inter - Icardi torna in gruppo : raggiunta l’intesa con il club : Termina almeno per il momento la telenovela legata a Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe pace fatta tra l’attaccante argentino e l’Inter che da domani avrà a disposizione il suo bomber pronto al ritorno in gruppo nel corso dell’allenamento giornaliero.L’assenza di Icardi nel Derby di MilanoLa vittoria nel derby contro il Milan ha rasserenato gli animi in casa nerazzurra e anche il nodo legato ai malumori di Icardi è ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Arresto De Vito - opposizioni : “Raggi liberi il Campidoglio o sarà sfiducia”. Dalla giunta : “Andiamo avanti” : Dopo l’Arresto del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, esponente di spicco del M5s Roma, sono le opposizioni in Campidoglio a rilanciare la richiesta di dimissioni della sindaca Virginia Raggi. “liberi il Campidoglio. Lo chiediamo da un anno e mezzo per l’incapacità di governo che il M5s ha mostrato”, ha rivendicato Giulio Pelonzi, capogruppo dem. Una richiesta che sarà ribadita in Aula anche con ...

Governo : raggiunta intesa per l'accordo con la Cina. Le tensioni si spostano su F35 e il Congresso mondiale delle famiglie : Conte risponde ai dubbi della Lega: 'il memorandum darà nuovo impulso all'economia del paese tutelando gli asset strategici che non saranno interessati dagli accordi'

La Confessione (Nove) - Gigi Proietti a Gomez : “La giunta Raggi? Troppo ferma. E il governo si dia una mossa” : Venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove va in onda “La Confessione” di Peter Gomez. Ospite d’eccezione della puntata, Gigi Proietti. Il giornalista chiede all’artista un giudizio sulla guida della Capitale condotta dalla sindaca pentastellata Virginia Raggi. “E’ a capo di una giunta un po’ Troppo ferma oppure non riesce a far sapere bene le cose che fa, se le fa – spiega il grande attore e regista ...

Tot Dret e Passage au Malatrà fanno il tutto esaurito : raggiunta quota 500 iscritti Aosta - Iscrizioni chiuse prima del tempo per le due ... : Record di Iscrizioni per il Tot Dret , che alla sua terza edizione arriva a quota 500 , e limite di posti polverizzato per il Passage au Malatrà : le due sorelle più "corte" del poker di gare ...

Cancellata la scritta "Vota Garibaldi" a Roma - Sgarbi : "Chiaro sintomo d'incompetenza della giunta Raggi" : Vittorio Sgarbi bolla la cancellazione per errore della storica scritta "Vota Garibaldi" in un muro del quartiere Garbatella a Roma come un "misto di stupidità, inadeguatezza e ignoranza". Il critico d'arte parla in un'intervista al quotidiano il Foglio.Per tanti anni Laura Boldrini è andata in giro a dire che dovevamo cancellare la scritta "Dux" dai monumenti costruiti in epoca fascista. E questa era già una cosa ...

Brexit - tegola sull'intesa raggiunta da May e Juncker : per Cox il rischio legale resta "invariato" : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. L'accordo, ha ...

Reddito di cittadinanza - i navigator saranno solo 3mila : intesa raggiunta governo-Regioni : La Conferenza delle Regioni ha dato all'unanimità parere favorevole alla proposta del governo: verrano assunti 3mila navigator, cifra dimezzata rispetto ai 6mila annunciati. Toti: "Quando le Regioni faranno i concorsi e verrà assunto in via definitiva personale dei Cpi, il numero tornerà a salire"Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - i navigator saranno sono 3mila : intesa raggiunta governo-Regioni : La Conferenza delle Regioni ha dato all'unanimità parere favorevole alla proposta del governo: verrano assunti 3mila navigator, cifra dimezzata rispetto ai 6mila annunciati. Toti: "Quando le Regioni faranno i concorsi e verrà assunto in via definitiva personale dei Cpi, il numero tornerà a salire"Continua a leggere