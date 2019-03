Così i Casalesi convertivano lire in euro | sequestrati 1 | 1 miliardi

Napoli - “Così i Casalesi stavano convertendo in euro 20 miliardi di vecchie lire frutto di illeciti” : La mafia Casalese aveva trovato il sistema per convertire circa 20 miliardi di lire frutto di attività illecite in euro. Lo hanno scoperto gli investigatori della Guardia di Finanza di Roma e Napoli e gli inquirenti della Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Francesco Greco. Il clan teneva nascosta una considerevole quantità di denaro in lire e il meccanismo avrebbe consentito di ottenere mediamente, il 32% del valore trasformato ...