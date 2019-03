Colonna | Under 19 prov | Gambini | «Continuiamo a ragionare gara dopo gara»

Ssd Colonna (calcio - Under 19 prov.) - Gambini : “Continuiamo a ragionare gara dopo gara” : Roma – L’Under 19 provinciale del Colonna è pronta per il rush finale. La squadra di mister Valerio Gambini sta per osservare un turno di riposo, ma lo può fare con serenità dopo il bel successo dell’ultimo turno sul campo del Tor Lupara per 4-2. “Una gara che temevo molto e che alla fine si è rivelata molto complicata – dice il tecnico del Colonna – All’andata contro questo avversario avevamo pareggiato 3-3 al termine di una partita ...