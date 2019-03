Ambiente | WWF | “Stretta relazione tra ecosistemi forestali e qualità dell’acqua”

Ambiente - Wwf : “Al ministro Costa più di 700mila firme italiane e 271mila internazionali per salvare i mari” : “Plastic Free Oceans”, fuori la plastica dai nostri mari: il WWF ha lanciato una mobilitazione senza confini per accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso in Europa e in Italia e per un Trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l’inquinamento marino da plastica. firme che oggi vengono consegnate al ministro dell’Ambiente Sergio Costa dalla presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. ...

Ambiente : Wwf - Brasile quarto paese al mondo per produzione spazzatura : Brasilia, 05 mar 16:26 -, Agenzia Nova, - Il Brasile è il quarto paese al mondo per produzione di spazzatura con 11,3 milioni di tonnellate prodotte all'anno. Appena l'1,28 per cento..., Brb,

Ambiente - Wwf : contro l’inquinamento da plastica urge un Trattato globale : Cento milioni di tonnellate di plastica all’anno vengono disperse in natura mentre il solo bando del monouso sottrarrebbe il 40% di questi rifiuti. Lo afferma il Wwf che ha diffuso il rapporto internazionale “Responsabilita’ e rendicontazione, le chiavi per risolvere l’inquinamento da plastica”. L’associazione ambientalista chiede con urgenza un “Trattato globale vincolante” per fermare ...

Ambiente - WWF : appoggio alla mobilitazione degli studenti per il clima : “Ai ragazzi che scenderanno in piazza il prossimo 15 marzo per prendere in mano il proprio destino e chiedere risposte alle istituzioni riguardo gli obiettivi sul clima stabiliti dall’accordo di Parigi auguriamo di fare strike, ad ogni loro iniziativa andrà sempre il massimo supporto del WWF Italia. Noi siamo con loro e con la loro voglia di contare per svegliare i governi che continuano a comportarsi come se i cambiamenti climatici non fossero ...

Ambiente : attivato il tavolo tecnico Wwf-Guardia Costiera : “In funzione degli eventi del Jova Beach Party, di cui il Wwf Italia è partner per la sensibilizzazione contro la dispersione di plastica in natura, è stato attivato il tavolo tecnico previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Guardia Costiera e il Wwf Italia, che prevede l’elaborazione e l’attuazione di ‘programmi congiunti di comunicazione e educazione ambientale sulla tutela e la salvaguardia della risorsa ...

Ambiente : 3 progetti del WWF in cima alla graduatoria del Ministero sull’educazione nei parchi : Tre progetti del WWF Italia (Viva il Lupo, valorizzazione della biodiversità per una pedagogia della natura tra conflitto e resilienza; Mediterraneo plastic free a partire dalle scuole; Urbano, ma non troppo) guidano la graduatoria del bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sull’educazione ambientale nei parchi nazionali che si sono classificati al primo, al secondo e al quindicesimo posto su un totale di ...