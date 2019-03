Terrore sul bus | studente eroe | così ho chiamato i carabinieri

Forti turbolenze sul volo Istanbul-New York : Terrore a bordo e feriti : Sul Boeing 777 della Turkish Airlines passeggeri sbalzati dai sedili per lo 'scontro' con un'area perturbata a 45 minuti...

Il motore dell´aereo esplode durante il decollo - attimi di Terrore sul volo LAUDA : Il motore dell´aereo esplode durante il decollo, attimi di terrore sul volo LAUDA Interrotto il volo a causa di problemi al motore e aereo evacuato. Alcuni passeggeri feriti Sono stati attimi di paura ...

Terrore sul Lauda Air : 'L'aereo ha perso quota e s'è inclinato - poi il panico' : 'L'aereo ha cominciato a perdere quota e s'è inclinato. Ho temuto di morire, i passeggeri gridavano, le hostess piangevano. Una si è buttata a terra, un'altra è svenuta. Sembrava di stare in un film. ...

In auto sul lago congelato ma il ghiaccio cede improvvisamente : Terrore per una coppia in Cina [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Giuseppe Conte e il Terrore di Giancarlo Giorgetti : la strana frase del premier sul leghista : Giuseppe Conte parla spesso dell'"altro Palazzo Chigi" dove vive il "fantasma" di Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario leghista, suo numero due e sua ombra. Riporta La Repubblica in un retroscena che Claudio Durigon, l'uomo di Matteo Salvini sulla questione quota 100, racconta sorridendo i giorni

Arezzo. Dimenticato sullo scuola-bus - il bimbo non dorme più. “Sei ore di Terrore” : Gli avvocati della famiglia Berisha impegnati a ricostruire nei dettagli il tempo trascorso dal piccolo nel pulmino che doveva portarlo alla scuola materna, a San Giovanni Valdarno (Arezzo). "Di giorno sta bene, di notte riemerge il trauma", spiega il padre.Continua a leggere

Matteo Salvini - ribaltone sul Venezuela : "Maduro - Terrore di regime". Tremendo schiaffo al M5s : Lega contro M5s, nuovo fronte. Dopo Diciotti e Tav, il vicepremier Matteo Salvini affonda il colpo sul Venezuela ricevendo al Viminale alcuni rappresentanti della comunità Venezuelana in Italia. "Ho ascoltato tutti i problemi di una comunità che vive in un regime che affama e terrorizza - ha dichiar

Sergio Mattarella - il Terrore del Quirinale sulla guerra contro la Francia : cosa rischia l'Italia : La strategia scelta sia da Luigi Di Maio che da Matteo Salvini di puntare contro la Francia, nemico giurato dell'Italia, sta facendo preoccupare non poco il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da giorni i due vicepremier non perdono occasione per rinfacciare a Parigi ora lo sfruttamento n