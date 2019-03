Reggio Calabria | viceprefetto condannato per violenza sessuale ma per i giudici è “un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Bagnara la prefettura die il ministero dell’Interno gli avevano dato il compito di guidare la terna dei commissari che doveva gestire e risanare l’ente. IlAntonio Contarino, oggi in pensione, è statoa un anno e 6 mesi di reclusione con l’accusa diperché “ha approfittato della sua posizione per strofinare le proprie mani sulle parti intime” di due donne che si erano rivolte a lui per ottenere un sussidio, al quale avevano diritto, in quanto versavano in una precaria condizione economica familiare.Avvenuti nel 2015, si tratta di due episodi distinti nei quali, secondo le indagini dei carabinieri coordinati dal pm Sara Amerio, ilContarino avrebbe tenuto lo stesso atteggiamento. Il commissario prefettizio, infatti, dopo averle rassicurate circa il suo ...

