MotoGp – ‘Caso Ducati’ | il team di Borgo Panigale non cambia idea | in Argentina con la

(Di mercoledì 20 marzo 2019) E’ guerra aperta tra Ducati e Honda, ildinon si fa intimidire: incon la stessa configurazione del Qatar La stagione 2019 diè iniziata nel segno delle polemiche: dopo la vittoria di Dovizioso al Gp del Qatar, quattrohanno protestato per un’irregolarità sulla Desmosedici Gp del forlivese. E’ stato presentato un ricorso alla Corte d’Appello della FIM per lo spoiler montato sulla moto deldi, reputata irregolare da Honda e altri treIn attesa della decisione riguardo la vittoria di Dovizioso, attualmente congelata, e lo spoiler della Ducati, Gigi Dall’Igna ha affermato di non avere intenzioni di rinunciare al forcellone nella gara in. A meno che, prima del prossimo Gp, la FIM non dovesse annunciare che lo spoiler Ducati sia ritenuto irregolare, ildi...

