Manolas-Juventus | ora si può davvero | il nuovo retroscena!

juvedipendenza

(Di mercoledì 20 marzo 2019)- Come riportato dall’odierna edizione di “Il Messaggero“, lastarebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su. Il difensore della Roma potrebbe lasciare la capitale in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Laosserva interessata e starebbe valutando attentamente il da farsi. E’ chiaro che il difensore … More

forzaroma : #Juventus, c'è il piano per arrivare a #Zaniolo. Nel mirino anche #Manolas ?? - ric9dot : RT @PagineRomaniste: Tuttosport titola: '#Juventus, via #DouglasCosta e poi si tratta #Zaniolo. Anche #Manolas è un obiettivo' https://t.co… - PagineRomaniste : Tuttosport titola: '#Juventus, via #DouglasCosta e poi si tratta #Zaniolo. Anche #Manolas è un obiettivo' -