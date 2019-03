calcioefinanza

(Di mercoledì 20 marzo 2019)ship– La FIGC erinnovano lashipal. Come per il precedente accordo siglato nel 2015,Italia conferma la qualifica di “Italiana di Calcio” per i prossimi 4 anni. Tra le novitàship, che prosegue all’insegnavalorizzazione del Made in Italy e …L'articoloal

SportBusinessM : ?? SPONSORIZZAZIONI ? Lidl Italia ha rinnovato fino al 2022 il rapporto come Premium Partner della FIGC Federazio… - CalcioFinanza : #Lidl Premium Partner della #Nazionale fino al 2022 - FinancialSs : Lidl 'Premium Partner' della Nazionale Italiana di Calcio fino al 2022 -