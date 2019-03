Il “Panini Tour Up! 2019” torna nel prossimo week-end a Catania

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nuovo appuntamento per i fan delle figurine Panini. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento per sabato 23 e domenica 24 marzo presso il Centro Commerciale Katané, a, dalle ore 10 alle ore 19. Dopo il grande successo dello scorso anno, confermata la partnership strategica con il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “XME Conto Up!” dedicato agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno cosi’ scambiare le proprie doppie e partecipare ai giochi e ai quiz a premio delle “Figuriniadi”, oltre a ottenere il timbro ufficiale “Album Completato” e ricevere in omaggio anche lo starter kit della collezione “Calciatori 2018-2019” contenente un album e le prime figurine. Il, che si concluderà il 31 marzo, toccherà oltre 30 città ...

