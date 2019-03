Ex Jugoslavia, ergastolo per Karadzic

I giudici dell'Aja hanno condannato all'Radovan.Era ricorso in appello contro la precedente condanna a 40 anni, ma il tribunale ha aumentato la pena per i crimini commessi, tra cui il genocidio di Srebrenica. Grande soddisfazione e commozione da parte delle madri di Srebrenica, che hanno seguito il pronunciamento da Potocari, il cimitero-memoriale alle porte della cittadina martire. Sono uscite per strada e si sono abbracciate tra le lacrime. Il massacro di Srebrenica costò la vita a 8mila musulmani,(Di mercoledì 20 marzo 2019)

