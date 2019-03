Il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti : L'aula di Palazzo Madama ha respinto a maggioranza assoluta l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il dato è desumibile dal tabellone elettronico del Senato. La conferma arriva dal presidente del gruppo Pd Andrea Marcucci. "Cinque stelle e Forza Italia sono paladini di Salvini", commenta.Il risultato verrà proclamato però solo alla fine delle operazioni di voto, possibili fino alle 19. "Si sono ...

Diciotti - il voto al Senato per “salvare” il ministro Salvini dal processo | : Iniziata la discussione sul documento in con cui si chiede di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno

Diciotti - Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini - Il vicepremier : 'Nessuno è mai stato in pericolo' : A scanso equivoci il voto sarà palese e lo stesso premier Conte presidierà in Aula, "per assunzione di responsabilità", spiega, ma anche in difesa di "una chiara linea politica che il governo ...

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini : L'aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno

Diciotti - il Senato vota sul processo a Salvini : Oggi l’aula del Senato è chiamata a votare "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. "Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato e agli italiani: dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico" ha detto il vicepremier a Palazzo Madama dove il voto è previsto per le 13. "Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli ...

Diciotti - il Senato vota no all autorizzazione a procedere a Salvini. Che in aula ringrazia il M5s 'Le cose di fanno in due' : 'Amo la patria, i miei figli e il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato. Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'opportunità di svolgere il mio lavoro con orgoglio e comunque votiate ...

Diciotti - Salvini evita il processo Senato - pochi i dissidenti nel M5S : "232 Senatori hanno votato a favore della relazione della Giunta che è contro l'autorizzazine a procedere nei confronti di Salvini, il quorum è stato largamente superato". Lo riferisce il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, che anticipa così il risultato del voto... Segui su affaritaliani.it

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini : L'aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno

Diciotti - Salvini legge il suo intervento al Senato : “Scusate - sono emozionato”. Poi ringrazia M5s : “Cose si fanno in due” : “Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona“, ha esordito Matteo Salvini parlando al Senato nel giorno del voto sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno per il caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio ha preso la parola dai banchi della Lega intorno alle 11: “Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico”, ha ...

Matteo Salvini al Senato sul caso Diciotti : "Pronto a rifarlo per difendere l'Italia e i miei figli" : Prima del voto al Senato sul caso Diciotti, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per l'ipotetico reato di sequestro di persona, in aula parla il diretto interessato, Matteo Salvini: "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qu

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - Salvini in Senato : "Decisione del governo Non lascio morti in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Matteo Salvini rivendica il suo ruolo e il suo operato da ministro nel suo discorso al Senato in vista del voto sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Il titolare del Viminale non usa giri di parole e respinge ogni accusa: "Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona ma lo ...

Diciotti - Salvini in Senato : «Non lascerò morire in mare una sola persona» : «Col mio lavoro ho fatto privatamente qualcosa che ho fatto e farò per difendere la sicurezza del Paese e dei miei figli, allora perdonate, un po’ di emoziono»

Caso Diciotti in Senato - si vota sul processo a Salvini : "Scusate se leggo - mi emoziono" : L'intera giornata del Senato della Repubblica è dominata dal Caso Diciotti, con l'aula di Palazzo Madama chiamata a decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata del risultato. Infatti i Senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori ...