Davide Astori | la compagna Francesca | ' Non ci sono amori di serie B'

(Di mercoledì 20 marzo 2019) A poco più di un anno dalla morte di, il capitano della Fiorentina deceduto per un problema cardiaco il 4 marzo 2018,Fioretti, la sua, ha concesso una lunga intervista al settimanale Vanity Fair (in edicola oggi, mercoledì 20 marzo). La giovane ha raccontato quanto le manchi il suo, di come sta provando a ricostruirsi un'esistenza per lei e per sua figlia Vittoria. Inoltre ha detto di sentirsi amareggiata per il trattamento ricevuto anche a causa del fatto che lei enon avevano mai contratto matrimonio.Perè il 4 marzo ogni giornoFioretti tra pochi giorni festeggerà 34 anni e ha deciso di raccontare la tragedia che l'ha colpita. La giovane ha aperto il proprio cuore spiegando anche come sta cercando di affrontare la morte del suo, deceduto nel sonno poco più di un anno fa ad Udine, il 4 marzo 2018, alla ...

