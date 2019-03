Arriva Google Stadia | una rivoluzione nel mondo dei videogames

MediaWorld Arriva nelle nostre tasche con l’integrazione in Google Assistant : MediaWorld entra nel "mondo" degli assistenti virtuali con l'integrazione in Google Assistant, che permette di avere informazioni sulle offerte del momento, i negozi più vicini e non solo. L'articolo MediaWorld arriva nelle nostre tasche con l’integrazione in Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

La navigazione in realtà aumentata di Google Maps Arriva in Italia : ecco come funziona : La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva anche in Italia, con un programma che coinvolge le guide locali di livello 5 o superiore. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Arriva anche il tosaerba che si controlla tramite Google Assistant e Amazon Alexa : Il Mobile World Congress 2019 è stata l’occasione perfetta per presentare al grande pubblico non soltanto smartphone, ma anche tanti prodotti di domotica in grado di “rivoluzionare” la nostra vita: è questo il caso di Automower 435X AWD di Husqvarna, un tosaerba collegato ad internet e basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un tosaerba a trazione integrale, […] L'articolo Arriva anche il tosaerba che si ...

La modalità scura Arriva su Google Chrome a partire dalla versione Canary : La modalità scura arriva su Google Chrome, partendo inizialmente dalla versione Canary, anche se ci sono ancora cose da sistemare. L'articolo La modalità scura arriva su Google Chrome a partire dalla versione Canary proviene da TuttoAndroid.

Le routine di Google Assistant Arrivano anche su Google Orologio : anche in Italia sono disponibili le routine di Google Assistant per Google Orologio, con la possibilità di avviare sequenze di azioni a un determinato orario. L'articolo Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google Orologio proviene da TuttoAndroid.

Google App 9.27 Arriva con più Material Design e nuove funzionalità : Google App, ora giunta alla versione 9.27, si mostra con il nuovo Material Design in alcune sezioni ed aggiunge qualche funzionalità, tra cui un paio sono nascoste ed ancora disattivate. L'articolo Google App 9.27 arriva con più Material Design e nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Nvidia Shield - da oggi Arriva (gratis) l’Assistente Google : (Foto: Nvidia) Non si ferma il lavoro degli sviluppatori Nvidia sul set top box Nvidia Shield. L’ultima funzionalità guadagnata dal dispositivo gruppo statunitense è il supporto all’Assistente Google, annunciato in queste ore e in arrivo già dalla giornata di oggi sotto forma di aggiornamento gratuito al sistema operativo. Dal termine dell’installazione, l’assistente digitale della casa di Mountain View può essere ...

Google Chrome - nell’aggiornamento Arrivano comandi da tastiera per audio e video : The Chrome browser app for mobile devices is seen on the screen of a portable device on Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images) L’utilizzo del mouse diminuirà in seguito all’aggiornamento di Google Chrome, che consentirà agli utenti di controllare i contenuti audio e video tramite scorciatoie da tastiera. Il browser di Google continua a semplificare la navigazione e la gestione dei contenuti. L’aggiornamento alla versione 73 di ...

Google Maps - Arriva la realtà aumentata : Questa tecnologia rappresenta una vera rivoluzione, ma occorre attendere ancora del tempo prima che Google la distribuisca in tutti i dispositivi del mondo. Contenuti sponsorizzati Leggi anche 5 ...

Google Glass Enterprise Edition 2 potrebbe Arrivare molto presto : Google Glass Enterprise Edition 2, il nuovo dispositivo intelligente di Google, sembra essere sempre più vicino. L'articolo Google Glass Enterprise Edition 2 potrebbe arrivare molto presto proviene da TuttoAndroid.

Insieme alle patch di febbraio Arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità : Non accade spesso che Insieme alle patch arrivi dell'altro, anzi a dire il vero accade quasi mai, ma questa è una di quelle volte che fa eccezione L'articolo Insieme alle patch di febbraio arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.

Dalla Francia Arriva una batosta pesante per Google : Milano. L’autorità francese per la privacy ha comminato ieri una multa record di 50 milioni di euro a Google per una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr). La multa costituisce un primato non soltanto per il suo ammontare, ma anche perché è il primo caso di utilizzo tan

Google Maps - Arrivano limiti di velocità e autovelox : Le nuove funzioni sono già presenti in alcuni paesi e, se Google seguirà le procedure abituali, presto lo saranno in tutto il mondo. Una novità più che benvenuta per chi usa abitualmente Google Maps ...