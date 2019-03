?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104 - iter e benefici : ?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104, iter e benefici iter per pensione anticipata con Legge 104 L’inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l’accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in ...

?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104 - iter e benefici : ?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104, iter e benefici iter per pensione anticipata con Legge 104 L’inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l’accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in ...