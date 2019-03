Uomini e Donne | Nilufar torna da Nicolò dopo la rottura con Giordano?

lanostratv

(Di martedì 19 marzo 2019)Addati eFerrari diinsieme? Parla lui Sono girate diverse voci di corridoio sulla vita privata diAddatila clamorosaconMazzocchi. E il rumor più gettonato è stato quello inerente a un suo riavvicinamento aFerrari. Sarà davvero così? A quanto pare no, ed è stato proprio quest’ultimo a smentire tale illazione su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue:“Ma queste voci da dove escono? Non credere a tutto quello che leggete, purtroppo la gente spara spesso fesserie…Ripeto non vi fidate…”Insomma pare davvero evidente cheAddati non sia affattota daFerrarilaconMazzocchi di. Tuttavia i fan, nonostante questa smentita, non hanno affatto nascosto di sperare che tra i due possa davvero nascere in futuro ...

TeresaBellanova : In questi anni ho cercato di dare il massimo. Dalla prima o dall’ultima fila l’impegno per la buona politica, per u… - heather_parisi : Noto in alcuni commenti che per molti è impossibile pensare che una donna oltre alle gambe abbia di più. E tra i mo… - Serv_Pubblico : 59 secondi alle donne contro 1 ora e 41 minuti agli uomini: è il tempo di parola che il #Tg1, ha dedicato agli espo… -