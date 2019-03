Ritratto Don Diana | il prete con l' odore delle pecore che ci insegna a essere uomini

Nicola Zingaretti - lo chiamavano Sor Tentenna : Ritratto dell’odontotecnico che in politica non ha mai sbagliato mossa : “ Nicola è sempre stato così. Pure da ragazzino. Tu lo attaccavi, lo insultavi, lo provocavi. Lui ti stava a sentire e poi ti diceva: parliamone. Ha diversi nemici, ma non è nemico di nessuno. Per anni abbiamo pensato fosse un limite. Sta diventando una grande opportunità“. Sono tanti gli ex compagni dei tempi della Fgci che mai, senza il senno di poi, negli anni ’80-90 avrebbero scommesso un euro (anzi, una lira) su Nicola ...

“Gloria Bell” Ritratto di una donna libera. Remake del film “Gloria” del 2013 (recensione) : Gloria Bell non ci sta a diventare una "gattara". Ha cinquant'anni, divorziata da dodici, due figli indipendenti, un lavoro che la impegna tutto il giorno, ma la sera no. Quando è sera Gloria balla, conosce nuovi amici nei locali di Los Angeles e non le va giù di ritrovare puntualmente, al rientro in appartamento, quel gatto non suo, spuntato chissà da dove per farle compagnia e invadere i suoi spazi."La vita passa in fretta" è il senso del ...