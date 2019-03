Risultati positivi | parla l' ad di Poste

Il casco che salva i capelli durante e dopo la chemioterapia : Risultati positivi nelle pazienti : Il nuovo sistema per evitare la perdita dei capelli, durante e dopo la chemioterapia grazie a un casco refrigerante sta ottenendo buoni risultati in diversi ospedali oncologici dove è previsto questo tipo di trattamento. Gli ultimi dati positivi si riferiscono, in particolare, all'ospedale di Lugo di Romagna in provincia di Ravenna. In seguito all’applicazione del casco, in più del 50 per cento delle donne sottoposte a chemioterapia, questo tipo ...