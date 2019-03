Per avere il reddito di cittadinanza fate così | non controllano | licenziato

Lamin : «Perché non posso avere una vita migliore?» : Quando incontro la polizia, se mi ferma va sempre più o meno così: di dove sei? «Del Gambia». Hai i documenti?«Non li ho». Hai un lavoro?«No, non ce l’ho». E quelle scarpe nuove dove le hai prese? E io allora penso, e vorrei dirglielo, ma poi non glielo dico: «Ma perché credete di essere le uniche persone ad avere il diritto a una vita migliore? La voglio anche io una vita migliore». Chi parla si chiama Lamin – dice che non esiste un ...

Tabloid pagò 200 mila dollari Per avere foto osè di Bezos : Il fondatore di Amazon, l'uomo più ricco del mondo, arrivò quindi a ipotizzare anche un coinvolgimento del presidente, notoriamente ostile verso Bezos. Il National Enquirer rivelò la relazione tra ...

Legge 104 Inps con mal di schiena : come avere agevolazioni e Permessi : Legge 104 Inps con mal di schiena: come avere agevolazioni e permessi Mal di schiena e Legge 104, come si ha Nell’elenco delle patologie che consentono la maturazione dei diritti della Legge 104 spicca l’artrite reumatoide, che può provocare il dolore alla cervicale e che potrebbe determinare una percentuale di invalidità fino al 100%. Restando più confinati nel semplice mal di schiena, anche quest’ultimo può dare diritto ad alcune ...

Il capo di Warner Bros. si è dimesso Per le accuse di aver fatto avere dei ruoli cinematografici a un’attrice con cui aveva una relazione sessuale : Kevin Tsujihara, capo della casa di produzione cinematografica americana Warner Bros. Entertainment, si è dimesso dal suo incarico di presidente e amministratore delegato della società. L’annuncio è arrivato dopo che il 6 marzo l’Hollywood Reporter ha diffuso alcuni messaggi tra lui

Lino Banfi - lo sfogo della figlia Rosanna : “Deve venirti un cancro Per avere spazio sui giornali?” : Lino Banfi è tornato in tv assieme alla figlia Rosanna. Ospiti di Mara Venier a Domenica In, hanno parlato della battaglia vinta contro il cancro che dieci anni fa colpì Rosanna e, parlando della malattia, la figlia dell’attore pugliese si è lasciata andare ad uno sfogo: “Fare questo lavoro è molto difficile. Non è facile trovare un giornale che ti dia spazio e ti faccia un servizio. Si combatte, ma quando mio padre ha detto questa ...

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina lamentano di non avere una carriera Per via dei loro genitori : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Imane Fadil - all'obitorio il diktat della procura : "Nessuno si avvicini al cadavere". Perché? : Un ordine, perentorio e sorprendente. Un diktat che va ad infittire il giallo della morte di Imane Fadil. Una scritta a mano di cui dà conto Repubblica.it che compare sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo della testimone del processo Ruby morta lo scorso primo marzo. Scritta c

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “Ho centrato il giro Perfetto al momento giusto - non pensavo di avere un vantaggio simile” : Lewis Hamilton centra la ottava pole position della sua carriera nel Gran Premio di Australia, prima prova del Mondiale F1 2019, la numero 84 della sua carriera e la sesta consecutiva all’Albert Park. Cifre che fanno spavento (a tutti gli avversari ovviamente) con una prestazione odierna che ha stupito anche il cinque volte campione del mondo. Nel corso delle interviste di rito al termine delle qualifiche, oggi condotte dall’ex ...

Quell'amore Per il tricolore e l'Italia che Salvini non sapeva di avere : Roma. “Usi il tricolore? Produci solo in Italia! Siete d’accordo?”, si chiede Matteo Salvini su Twitter. La svolta nazionalista di Salvini non è un fatto recente, gli è servita per trasformare la Lega da partito entoregionalista e single issue con radici ben piantate nel Nord a partito nazionale e g