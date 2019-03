Notizie Juve | Mandzukic premiato con una targa commemorativa -FOTO

Le Notizie del giorno – Juve in ansia per Ronaldo - le ultime sulle condizioni di Ospina : Le notizie del giorno – Dopo i test negativi, David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo ...

Juventus-Atletico Madrid : probabili formazioni - ballottaggio ed ultime Notizie. Allegri cerca la mossa risolutiva : Questa sera alle ore 21.00 la Juventus è chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in nessuno di questi casi il passivo è ...

Le Notizie del giorno – La bomba di Pistocchi sulla Juventus e l’incidente una calciatrice bianconera : Le notizie del giorno – “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus“. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi, in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime ore è sembrato aprirsi uno spiraglio per i ...

Notizie Juve - blindato l’attaccante bianconero : vicino il rinnovo : Notizie Juve – La Juventus pensa al futuro, a tutto tondo. Dalla guida tecnica da valutare al parco giocatori, quadro in divenire destinato a sfociare in un epilogo più chiaro dopo il secondo round con l’Atletico Madrid. E se alla Continassa i campioni non passano mai di moda, anche la linea verde gode di grande credito. […] More

Le Notizie del giorno – Furia Allegri - la clamorosa indiscrezione sull’allenatore della Juve : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più delicata in casa Juventus, nonostante il successo contro il Napoli che ha praticamente ipotecato la vittoria dello scudetto la stagione potrebbe risultare deludente, molto dipenderà dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Allegri chiamata ad una vera e propria impresa per ribaltare il 2-0 dell’Atletico Madrid, servirà sicuramente una squadra diversa ...

Notizie Juve - riposo finito : ecco quando riprenderanno gli allenamenti : Notizie Juve – Allegri concede riposo ai suoi dopo la dispendiosa trasferta di Napoli. Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, la Juve torna ad allenarsi quest’oggi alla Continassa. Leggi anche: Guardiola-Juventus, Paratici già a lavoro: Pep avvistato a Milano Notizie Juve, riprendono gli allenamenti Come comunicato già dal club bianconero, i giocatori […] More

Notizie Juve - CR7 abbandonato dalla squadra : “Mai visto così nervoso” : Notizie Juve – La partita di ieri tra Napoli e Juventus ha dimostrato tutto ciò che stava emergendo fuori nell’ultimo mese. A partire dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta fino a ieri, si è vista una Juve discontinua e senza una chiara identità. Anche un fuoriclasse come Ronaldo, ridotto a rincorrere gli avversari senza […] More

Le Notizie del giorno – I sospetti sulla Juventus - le ‘misure’ di Messi ed il caso Icardi : Le notizie del giorno – Si avvicina sempre di più la giornata di campionato valida per la Serie A, grande attesa soprattutto per il big match tra Napoli e Juventus, i bianconeri non stanno attraversando un buon momento soprattutto in relazione alla sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Nonostante il big match contro il Napoli e la partita contro l’Udinese, il pensiero è rivolto ...

Notizie Juve - da Radio Sportiva : “Allegri incide molto - ma con l’Atletico…” : Notizie Juve – L’attesa per Juventus-Atletico è estenuante. I tifosi bianconeri sono divisi, da chi crede nella rimonta e chi no. Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino analizza il momento della Juventus partendo ovviamente dai problemi riscontrati in Champions League contro l’Atletico Madrid e da un suo parere sul passaggio del turno dei bianconeri Leggi anche: […] More

Le Notizie del giorno – Il lutto in casa Juve e la frecciata di De Laurentiis ai bianconeri : Le notizie del giorno – E’ un giorno triste per tutto il mondo del calcio, è morta Marella Agnelli, moglie dell’Avvocato Gianni. Era malata da tempo e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Era nata a Firenze nel 1927, è stata anche una fotografa, nel 1953 sposa Gianni Agnelli, due i figli: Edoardo e Margherita. Nel 1977 ha ottenuto negli Stati Uniti l’Oscar del disegno, ...

Bologna-Juventus - buone Notizie per Allegri : 3 indisponibili per Mihajlovic : Bologna-Juventus – Il Bologna prosegue l’avvicinamento alla sfida contro la Juventus. La vecchia signora dovrà fare a meno di Douglas Costa e Khedira, mentre aumentano gli indisponibili per i bolognesi. buone notizie dunque per Allegri che dovrà vincere e convicere per allontanare le critiche e i malumori. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con Pep? Ecco chi parte e chi […] More

Champions - partite di oggi e ultime Notizie : è il giorno di Atletico-Juve : Simeone? Per noi è il migliore allenatore al mondo. resterà a lungo all'Atletico". Queste le parole del Presidente dell'Atletico Cerezo all'arrivo al ristorante dove è in corso il pranzo dei club. ...

Juventus - buone Notizie per Khedira : tra un mese di nuovo in campo : TORINO - buone notizie per Sami Khedira dopo la mancata convocazione di ieri a causa di un'aritmia cardiaca che aveva messo in apprensione l'ambiente juventino a poche ore dagli ottavi di andata ...

Notizie Juve - Rugani-Douglas Costa : la decisione di Allegri : Notizie Juve – Allegri alle prese con alcuni dubbi in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Rugani e Douglas Costa hanno recuperato, ma non vi è certezza sulla loro convocazione. Nell’ambiente filtra ottimismo, ma c’è la possibilità che vengano risparmiati per consentire ad entrambi un totale recupero. Notizie Juve – Rugani e […] More