' Noi con la sclerosi multipla rischiamo di accedere alla riabilitazione solo se entriamo

NoiPA annuncia aggiornamento APP : arriva ‘consultazione pagamenti’ : Sulla pagina ufficiale NoiPA di Facebook arriva l’annuncio che molti attendevano: il servizio ‘consultazione pagamenti‘ è disponibile finalmente anche sull’APP. Tra le negatività espresse circa la nuova applicazione che ha fatto il suo debutto alcune settimane fa, c’era proprio la mancanza di questa sezione. Il portale aveva già annunciato che presto ci sarebbero state novità in proposito. Comunicato NoiPA ...

Asti Cuneo - Conte e Toninelli visitano cantiere : “Lavori interrotti nel 2012. Ci assumiamo Noi responsabilità” : “I lavori sono andati avanti dal 2004 al 2012, poi li hanno interrotti. C’erano evidentemente altri Governi, noi siamo qui da pochi mesi: ci dobbiamo assumere noi le responsabilità? Ce le assumiamo” così il premier Giuseppe Conte, che insieme al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli oggi si è recato nel cantiere dell’Asti Cuneo in occasione della Sblocca Cantieri. Con loro anche il governatore ...

Running - basta alle solite gare piatte (e Noiose) con l'Ecotrail e gli altri «urban trail» : Tutto è partito dalla capitale francese dodici anni fa. L**'EcoTrail di Parigi**, nella distanza più lunga (80 chilometri, ma ci sono anche prove da 45, 30 e una più accessibile da 18) è l'urban trail più famoso al mondo. Un evento magico che nel weekend del 16/17 marzo ha animato la capitale francese registrando il record di 11500 partecipanti. Nella gara più lunga si parte da fuori città, dall’Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, nei ...

Gattuso : “Inter meglio di Noi. Lite Biglia-Kessié? Per me è la sconfitta più brutta” : Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico del Milan ha analizzato la partita e si è detto amareggiato per il bruttissimo episodio tra Biglia e Kessié, protagonisti in negativo di una Lite in panchina dopo la sostituzione del calciatore ivoriano. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero. Sulla partita: “L’Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo ...

Milan-Inter - Spalletti fiducioso in conferenza stampa : “Noi all’altezza della situazione” : Luciano Spalletti alla vigilia del derby tra Milan ed Inter: l’allenatore nerazzurro parla in conferenza stampa Dopo le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa, anche Luciano Spalletti ha parlato davanti alla platea di giornalisti alla vigilia del derby tra Milan ed Inter. A seguito della delusione maturata in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico nerazzurro ha confessato le sue sensazioni ed i suoi ...

Salvini : controlli su chi investe da Noi : 11.35 Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici". Lo ha detto a Lauria (Potenza) il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 marzo. "Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perchè "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani", ha precisato Salvini.

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per Noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

Se la "Nuova via della Seta" Italia-Cina si rivelasse molto conveniente per Noi : PIERCARLO BARALE - Il presidente Usa Trump si è detto molto preoccupato dall'annunciata adesione del nostro Paese alla "Belt and Road Iniziative". La firma del documento dovrebbe avvenire in occasione ...

Cina : Confartigianato Veneto - Via della Seta deve diventare un'opportunità per Noi (2) : (AdnKronos) - "La Cina è in forte crescita, attualmente è la seconda potenza economica mondiale ma presto diventerà la prima, con un tasso di crescita, registrato negli ultimi trent’anni, che si attesta intorno al 10%, ed è destinata a recitare presto un ruolo importante nella scena geopolitica mond

Prato - il marito della donna indagata : “È mio figlio - voglio che resti con Noi” : “È mio figlio, nonostante quello che ci sta capitando. Non cambierò la nostra vita, voglio che resti con noi e con suo fratello”. Il marito della donna di Prato, che ha avuto un figlio da un ragazzino cui dava ripetizioni, era a conoscenza da tempo, secondo quanto riporta La Stampa, che quel bambino avuto dalla moglie non è suo figlio (come confermato dal test del Dna). La donna, infermiera di professione, è rimasta incinta del ...

Oltre Instagram c’è di più (forse) - al via il tour di Fedez per ParaNoia Airlines con la data zero a Vigevano : Il tour di Fedez per Paranoia Airlines muove i primi passi dalla data a Vigevano. Tra i suoi mille impegni, Federico Lucia ha quindi trovato tempo per la musica, quella della quale dovrebbe campare, con la tappa zero del tour che ha dedicato al suo ultimo album di inediti che ha raggiunto il mercato il 25 gennaio scorso. Sembrerà davvero assurdo ai più, ma Fedez sembra capace di stare lontano dalla lente del cellulare per qualche minuto e ...

Via della Seta - Washington avvisa l'Italia : "Stop alle informazioni riservate" | Conte : "Noi trasparenti" : L'amministrazione Trump fa sapere senza mezzi termini di non aver gradito gli accordi commerciali con Pechino e minaccia conseguenze politiche e di intelligence

Contest “Il clima cambia - cambiamo anche Noi” : la testimonianza dei ragazzi delle scuole medie e superiori : Datameteo.com partner dell’8ª Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un Contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. “Agire in ...

Perché crollano gli ascolti de Il Nome della Rosa - colpa della concorrenza o della Storia che anNoia? : Giunta alla seconda puntata, la serie evento Il Nome della Rosa ha già registrato un crollo. Gli ascolti, partiti col botto di oltre 6 milioni di spettatori, si sono invece fermati a 4.7 milioni nel doppio episodio andato in onda lunedì sera. Certo, il prodotto di stampo internazionale era ambizioso fin dall'inizio: trasportare il capolavoro di Umberto Eco sullo schermo non è un'operazione facile. Se il film era riuscito egregiamente ...