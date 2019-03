New York | violenta contrazione per Firstenergy

New York : scatto rialzista per Allergan : Protagonista Allergan , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,19%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Allergan mantiene forza relativa ...

Fifth Third Bancorp in picchiata a New York : Aggressivo ribasso per Fifth Third Bancorp , che passa di mano in perdita del 2,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fifth Third Bancorp ...

New York : in acquisto Davita : Ottima performance per Davita , che scambia in rialzo del 3,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Davita evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 .

New York : accelera Cigna : Seduta decisamente positiva per Cigna , che tratta in rialzo del 3,24%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cigna rispetto all'indice, ...

New York : violenta contrazione per Union Pacific : Affonda sul mercato Union Pacific , che soffre con un calo del 3,00%. L'andamento di Union Pacific nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Male Twenty-First Century Fox sul mercato azionario di New York : Aggressivo ribasso per Twenty-First Century Fox , che passa di mano in perdita del 3,28%. Lo scenario su base settimanale di Twenty-First Century Fox rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

New York : netto calo registrato da Davita : Aggressivo avvitamento per Davita , che tratta in perdita del 2,46% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Davita mantiene forza ...

New York : in bella mostra Brighthouse Finl : Protagonista Brighthouse Finl , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,46%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : al centro degli acquisti National Oilwell Varco : Effervescente National Oilwell Varco , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,27%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di National Oilwell Varco evidenzia un ...

New York : seduta difficile per Resmed : Ribasso scomposto per Resmed , che esibisce una perdita secca del 2,86% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

A New York corre Advance Auto Parts : Brilla Advance Auto Parts , che passa di mano con un aumento del 4,91%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advance Auto Parts rispetto ...

Vola a New York Edwards Lifesciences : Seduta decisamente positiva per Edwards Lifesciences , che tratta in rialzo del 6,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Edwards Lifesciences evidenzia un andamento più marcato ...

Vola a New York Ralph Lauren : Protagonista la maison statunitense , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,24%. Il trend di Ralph Lauren mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Quarantasei metri di altezza, 154 rampe di scale, 2500 gradini per 150 milioni di dollari: sono questi i numeri di The Vessel, passerella pedonale in bronzo e cemento ...