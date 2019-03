Nel sangue di Imane Fadil | metalli pericolosi 100 volte oltre la media

Imane Fadil - procuratore : 'Nel suo sangue valori anomali' : Dagli esami del sangue di Imane Fadil sono emerse 'tracce di sostanze particolari. Vorrei smentire la chiacchiera che è uscita sui giornali dice che i metalli nel sangue della ragazza siano piuttosto ...

Imane Fadil - procuratore Greco : “Nel sangue alti livelli di due metalli : antimonio e cadmio. Certezze solo dopo autopsia” : Non si sa “se sia stata lei a esprimere il suo timore o se qualcuno dei medici lo abbia detto a lei”, ma Imane Fadil “il 12 febbraio parlò di avvelenamento e lo comunicò all’esterno”. Francesco Greco, il procuratore capo di Milano, parla della morte della teste del processo Ruby, morta li 1 marzo dopo una degenza di oltre un mese all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stata ricoverata il 29 gennaio. E già ...

Morte Imane Fadil : "Nessun metallo a livelli tossici Nel sangue". Pm vieta di avvicinare il corpo anche ai parenti : Imane Fadil è stata davvero avvelenata? Continua a far discutere la Morte, avvenuta l’1 marzo scorso dopo un mese di agonia, di una delle testimoni chiave del processo Ruby. Secondo quanto emerso dagli esami tossicologici condotti dal Centro Antiveleni dell'istituto Maugeri di Pavia e già forniti all'ospedale Humanitas di Rozzano, non c’è traccia di metalli tossici. Gli esiti di questi esami sono già in mano agli inquirenti, ma ora si attende ...

Imane Fadil - i primi risultati. Arsenico e leptospirosi - le analisi : cosa le hanno trovato Nel sangue : E' risultata negativa anche ai test sui veleni più comuni, in particolare l'Arsenico, Imane Fadil, una delle teste chiavi del processo Ruby, morta l'1 marzo a Rozzano dopo un mese di agonia. E' quanto risulta dalle cartelle cliniche in mano alla Procura di Milano che indaga per omicidio volontario.