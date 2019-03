Migranti,Di Maio:non sarà caso Diciotti

Il vicepremier Diassicura che la vicenda della nave Mare Jonio,ferma davanti a Lampedusa con 49a bordo,"nonun nuovo" Parlando a Radio Anch'io, Dispiega: "Il Governo è già al lavoro in queste ore.Stiamo verificando le condizioni delle persone a bordo,perché i salvataggi e le vite umane sono la nostra priorità. Questa Ong da quello che sembra, ancora una volta,non ha rispettato le regole.La novità è che batte bandiera italiana e questo può essere un modo per far rispettare meglio le regole".(Di martedì 19 marzo 2019)

