Michele e Claudia | Uomini e Donne Video | storia al capolinea | ' Ti auguro il meglio'

Diretta Uomini e Donne : Claudia si sente trascurata da Michele : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire cosa accadrà oggi, vediamo com'è andata la puntata di ieri. La seconda parte del Trono Over di questa settimana, verrà sicuramente ricordata per gli innumerevoli scontri che ci sono stati in studio. Uno di questi vede coinvolti David e Cristina. Il cavaliere ha iniziato la conoscenza con Ida, senza avvertire l'altra dama con cui esce da ben ...