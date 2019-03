Il Collegio 3 2019 | cast | conduttore e concorrenti Streaming e replica

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Pagelle TV della Settimana (4-10/03/2019). Promossi Il Collegio e True Detective. Bocciati Sanremo Young e lo scempio Fogli all’Isola : Il Collegio 3 9 a Il Collegio. E’ stato uno dei programmi più rischiosi degli ultimi anni, sia per la collocazione che per i contenuti in sè. E se nelle prime due stagioni si era difeso bene, con l’ultimo ciclo di episodi è esploso con puntate che hanno superato il 10%, con picchi monstre per la Rai sui giovanissimi e sul web. Merito di un cast azzeccato, di un sapiente lavoro autorale che va ad incastonarsi in un ‘formato ...

IL Collegio 2019 - ULTIMA PUNTATA/ Migliori e peggiori di una classe divisa e "diversa" : Il COLLEGIO 3: si tirano le somme, a poche ore dalla fine del programma. Recap e annotazioni sul noto reality show di Rai 2.

Il Collegio - anticipazioni dell'ultima puntata di martedì 12 marzo 2019 : L'atto finale del docu-reality di Rai 2 sta per consumarsi. Questa sera attorno alle 21:20 si concluderà la terza edizione de Il Collegio che, come sempre, giunge in concomitanza con l'ultima settimana, la più attesa e temuta dagli studenti del Collegio: quella degli esami finali.Nella scorsa puntata Matias e Gabriele hanno messo a dura prova la pazienza della professoressa Petolicchio, per questo rischiano il 7 in condotta. Per risolvere nel ...

Il Collegio 3 – Quinta e ultima puntata del 12/03/2019 – Con Giancarlo Magalli su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Quinta ed ultima puntata della terza stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un Collegio del 1968. Come per le prime due stagioni, entrambe andate in onda nel 2017, anche questa edizione sarà narrata dalla voce […] L'articolo Il Collegio ...

Il Collegio 2019 - ultima puntata/ Esame finale - video : il professor Raina contro... : Il collegio 2019, anticipazioni ultima puntata 12 marzo: Esame finale per gli studenti. Chi sarà bocciato e chi non riuscirà a sostenerlo?

Il Collegio 3 : ospiti e anticipazioni - stasera 12 marzo 2019 l’ultima puntata : Il Collegio 3: ospiti e anticipazioni, stasera 12 marzo 2019 l’ultima puntata stasera 12 marzo 2019 su Rai 2 alle 21.20 andrà in onda la quinta puntata de Il Collegio 3. Il docu-reality ambientato nel 1968 approda così al suo appuntamento finale con ottimi risultati d’ascolto. Giunti oramai al termine del percorso, i ragazzi avranno la possibilità di dimostrare in che modo questa particolare esperienza ha cambiato il loro ...

Il Collegio 2019 - ultima puntata - : Nel frattempo, il momento dell'addio e del ricongiungimento con i genitori si avvicina: tutti gli studenti riusciranno a portare a casa il diploma? Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net

Il Collegio 3 2019 : cast - conduttore e concorrenti. Streaming e replica : Il Collegio 3 2019: cast, conduttore e concorrenti. Streaming e replica cast e conduttore Il Collegio Rai 2 Pochi giorni ci separavano dalla messa in onda de Il Collegio 2019. Il reality show basato sul format britannico That’ll Teach’me giunge alla sua terza edizione con un bagaglio di ottimi ascolti. Anche in questa nuova stagione 18 adolescenti verranno trasportati in un’epoca diversa e dovranno seguire le regole di ...

