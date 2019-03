I bambini con disturbi dell' apprendimento non sono obbligati a scegliere scuole più

Pediatra-orco confessa : "Ho violentato bambini e neonati nel mio studio" : Un pediatra mostro ha confessato di aver violentato più di trenta bambini e anche un neonato durante le visite nel suo studio. La confessione shock è di Johnnie Barto, medico di Johnstown, in Pennsylvania: qui è stato condannato per violenze sessuali sui piccoli dopo aver ammesso gli abusi commessi.Le vittime avevano tutte tra gli otto e i dodici anni e i fatti risalgono agli anni Novanta. Come scrive FanPage, le prime denunce sono arrivate con ...

Strage in Congo - deraglia un treno merci : 24 morti di cui la maggior parte sono bambini : Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo sull’incidente ferroviario parlano di almeno di 24 persone morte e altre 31 ferite, in seguito al deragliamento di un treno merci a Bena Leka, nella provincia di Kasai: sul convoglio viaggiavano un numero imprecisato di passeggeri clandestini. Secondo la polizia ferroviaria, e riportato da Al Jazeera, le vittime sono soprattutto bambini ed il bilancio dei morti e’ ...

The Walking Dead 9 sconvolge per la violenza sui bambini e le rivelazioni sulla X : anticipazioni 18 marzo : Quello che andrà in onda oggi, 18 marzo, su Fox di Sky a partire dalle 21.10 circa, sarà un episodio da incorniciare per i fan di The Walking Dead 9 e di questo nuovo corso narrativo che sta lasciando tutti senza fiato. Sembra che i tempi morti della serie siano finiti proprio con l'arrivo della nuova produttrice Angela Kang e la prova, come se ancora ce ne fosse bisogno, è nel nuovo episodio in onda questa sera in Italia e in cui il grande ...

Don Giovanni - il prete accusato di masturbarsi con bambini tra i cani - torna in chiesa a Isernia : Don Giovanni M., il prete polacco accusato di abusi sessuali da Giorgio Babicz, all’epoca 13enne, è ritornato in parrocchia. Da pochi giorni accompagna il sacerdote di Pizzone, un piccolo comune molisano. I fedeli però non ci stanno e hanno già chiesto al vescovo della diocesi di Isernia-Venafro di allontanarlo. L’inchiesta giudiziaria si è conclusa con la prescrizione e don Giovanni è stato "riabilitato" da un tribunale ecclesiastico. “Mi ...

Sesso con i bambini - coppia a processo : Rimini, 16 marzo 2019 - Due e quattro anni. E' l'età delle vittime, due bambini , residenti nel Riminese, che, stando all'accusa, sarebbero finite nelle grinfie di una coppia , la loro baby sitter ed ...

Huawei presenta un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G : In occasione della presentazione di Huawei Nova 4e, il produttore cinese ha annunciato anche un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini. L'articolo Huawei presenta un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G proviene da TuttoAndroid.

Nigeria - 37 bambini salvati dalla scuola crollata : “8 sono morti - ma si continua a scavare” : Otto, tra cui quasi tutti minori, sono le vittime accertate del crollo dell'edificio che ospitava al secondo piano una scuola elementare a Lagos, in Nigeria. Tra di loro anche una donna incinta. Almeno 37 coloro che sono stati tratti in salvo, mentre proseguono le operazioni di recupero di altri corpi sotto le macerie. Polemiche sulla sicurezza: quella costruzione doveva essere demolita.continua a leggere

Viaggio nelle città sostenibili. La storia degli alberi di Lecco e dei bambini che li custodiscono : Sono 22 alberi, piantati nei giardini e nei parchi della città, i silenziosi testimoni del cammino verso la sostenibilità di Lecco. Gli alberi saranno affidati simbolicamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Si tratta di un piccolo lascito, una sorta di passaggio delle consegne tra una generazione e l'altra in chiave di sostenibilità. “Spesso - ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio ...

Quando Berlusconi disse : i cinesi di Mao bollivano i bambini : "Ho sempre detto che i comunisti mangiavano i bambini. Ma i cinesi di Mao facevano di più: li bollivano per concimare i campi. Una cosa orribile".La battuta calò sulla folla osannante come un manto di gelo: i boati di giubilo si fermarono e non restò che il silenzio. Anche ai fan più deliranti dell'allora leader indiscusso del centrodestra, nonché premier italiano eletto a larghissima maggioranza, le parole di ...

Lascia a bocca aperta i tuoi bambini con le Caramelle alla nutella : Caramelle alla nutella INGREDIENTI Per 4 persone 165g di farina 75g di burro 100 g circa di crema alle nocciole (nutella) 70g di nocciole tritate 1 albume d’uovo 1 bustina di zucchero a velo olio di semi di arachide Preparazione: 30 minuti Cottura: 10 minuti Setacciate la farina in una ciotola e unite il burro freddo a pezzetti. Schiacciate con una forchetta fino ad ottenere piccoli grumi. Unite poca acqua fredda, impastando con la punta ...

Vaccini - Barillari (M5S) : “Siamo preoccupati per l’esclusione scolastica nei confronti di bambini perfettamente sani” : Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. E’ scattato il divieto di accesso a scuola per i bambini da 0 a 6 anni non in regola con le vaccinazioni. 146 portavoce del M5S hanno firmato una lettera con cui si chiede che sia superato ...