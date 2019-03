In Italia ha 5 mesi di vita - i figli una "Speranza negli Usa - aiutateci per la raccolta fondi" : Abbiamo compreso che il mondo è fatto di persone come Noi e che non siamo soli; per questo abbiamo deciso di condividere la storia della malattia di nostra Mamma con tutti Voi" scrivono infine Luca e ...

Neonata ridotta in fin di vita dalle percosse del padre lascia l’ospedale dopo 2 mesi : "È un miracolo" : Era stata brutalmente picchiata dal padre quando aveva appena tre mesi, ora viene dimessa dall'ospedale: è la storia della piccola Addilyn, Neonata che ha lottato contro la morte riuscendo a vincere la sua battaglia. La bimba era stata ricoverata lo scorso gennaio in coma farmacologico al Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in Tennessee. A ridurla in quello stato, le violenze del padre poi arrestato insieme alla madre della ...

È un miracolo! Addilyn - la bimba ridotta in fin di vita dal padre - lascia l’ospedale dopo 2 mesi : La piccola Addilyn, una bambina picchiata brutalmente dai suoi genitori poi finiti in carcere, ha lasciato l’ospedale in cui era ricoverata da circa due mesi. “Questo dolce angelo è a casa sana e salva. Per favore continuate a pregare perché ha una lunga strada da percorrere davanti a sé. Grazie a tutti per il supporto e le preghiere e soprattutto grazie a Dio per questo miracolo”, si legge su Facebook, dove è stata pubblicata anche una foto ...

In Italia ha 5 mesi di vita ma in Usa c'è una speranza - l'appello dei figli : "Aiutateci a salvare mamma" : Giovanna, una mamma di Palermo, è affetta da un tumore al colon con metastasi al fegato, ritenuto incurabile per i medici...

Il tumore è inoperabile - ti restano 3 mesi di vita! Ma Flavio si salva grazie alla moglie : Per Flavio Angelinetta sembravano non esserci speranze. All'operaio residente a Dongo, sul lago di Como, era stato diagnosticato un tumore al fegato, definito "inoperabile" dai medici di Milano. Per i dottori, restavano a sua disposizione solo tre mesi di vita. Da allora di mesi ne son trascorsi nove e Flavio è ancora vivo. grazie alla caparbietà della moglie, che non si è arresa alla prima diagnosi, e ai medici dell'ospedale "Santa Maria della ...

Cambia il loot di Anthem : BioWare promette tante novità nei prossimi mesi : Il sistema di loot di Anthem è solo una delle tante criticità che purtroppo affliggono il nuovo videogame realizzato da BioWare. Disponibile dallo scorso 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter dalle componenti ruolistiche da giocare e vivere online non è riuscito ad ora a mantenere tutte le promesse. Non solo dal punto di vista squisitamente tecnico - vi abbiamo spiegato perché in questo articolo a tema -, ma anche ...

Una bambina a cui i medici avevano dato pochi mesi di vita ha sconfitto il cancro - FOTO : La piccola è stata la prima al mondo ad essere stata curata con questo metodo e potrebbe quindi dare un grande contributo alla scienza. fonte FOTO: Facebook/ Isla Caton's Fight against Neuroblastoma '...

Starbreeze chiede ai giudici 3 mesi di proroga del periodo di ricostruzione - al fine di evitare la bancarotta : Qualche tempo fa il publisher Starbreeze è stato colpito da una grave crisi finanziaria che l'ha costretto a dichiarare bancarotta e finire davanti ad un giudice. La Corte svedese ha concesso un periodo di ricostruzione ( misura prevista al fine di cercare di salvare le aziende) che sulla carta scadrà il 3 marzo 2019.Come riporta Gameinformer, Starbreeze ha ora richiesto un'estensione di 3 mesi di tale periodo, al fine di concentrarsi sul ...

Cosenza : 6 mesi dalla tragedia del Raganello - Civita non dimentica : Civita (CS) non dimentica. A sei mesi dalla tragedia in cui morirono dieci persone, nove escursionisti e una guida, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, la comunità civitese, nell’esprimere ancora una volta vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, si unirà in un momento di preghiera e di riflessione. Mercoledì prossimo, alle 20:30, nella chiesa madre del centro italo albanese “Santa Maria Assunta”, si terrà una ...

Bimbo di 5 mesi rischia la vita : nutrito solo con patate da genitori vegani : Un bambino di 5 mesi in fin di vita e una coppia di genitori arrestata per maltrattamenti. L'accusa specifica? Aver nutrito il figlio soltanto con patate per rispettare la filosofia vegana, riducendolo in condizioni di "grave carenza nutrizionale". Robert Buskey, 31 anni, e Julia French, 20, sono stati tratti in arresto a Titsuville, in Florida, mercoledì scorso dopo che il loro bambino è stato trovato in condizioni di salute ormai ...

Usa - bimbo di 5 mesi ridotto in fin di vita dai genitori vegani : nutrito solo a patate : Robert Buskey, di 31 anni, e Julia French, di 20, residenti in Florida, sono stati arrestati per maltrattamenti domestici ai danni del loro neonato di 5 mesi. Il piccolo si è sentito poco bene ed è stato ricoverato in gravi condizioni a causa della dieta non equilibrata: i genitori, infatti, lo alimentavano utilizzando solo patate. Il malore del neonato Il bambino è stato condotto in ospedale a seguito di un malore. Nel corso delle visite è ...