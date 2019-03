Google entra nel mondo del gaming

La mossa di Google per entrare nel mondo dei videogiochi : Tutto pronto a San Francisco per la nuova edizione della Gdc, la ‘Game Developers Conference' che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nel mondo dell'industria videoludica. Dal 18 al 22 marzo, presso il Moscone Center della città californiana, sviluppatori e big del settore si incontreranno e presenteranno le novità a cui stanno lavorando a un pubblico di addetti ai lavori. Quest'anno tutti gli occhi sono però puntati su ...

Google - il riconoscimento vocale va offline ed entra nello smartphone : Si potrà dettare anche se non si è online. per ora sui Pixel, presto su altri dispositivi. E intanto l'azienda ridimensione i suoi piani relativi ai tablet e 2 in 1 per puntare sui nuovi smartphone e sugli speaker intelligenti

Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS : Con un banner in evidenza su fit.Google.com Google ha rivelato al mondo la sua decisione di chiudere il client desktop di Google Fit il 19 marzo, per concentrare gli sforzi sull'aggiunta di nuove funzionalità che migliorano l'esperienza di Google Fit per i dispositivi mobili e gli indossabili Android. L'articolo Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS proviene da TuttoAndroid.