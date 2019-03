CR7 alla Juve rivincita italiana

Caso Ronaldo - dalla Spagna : “L’Atletico vuole far squalificare CR7” : Caso Ronaldo – La pesante sconfitta per 3 a 0 brucia ancora agli spagnoli. E non solo, all’Atletico non è andata giù l’esultanza di Cristiano Ronaldo, destinata ai tifosi dei Colchoneros. Si parla di indagini UEFA sulla questione Ronaldo, anche se per ora è solo una trovata mediatica degli spagnolo visto che la UEFA stessa […] More

Edu Aguirre : 'CR7 è felice alla Juve ma con Zidane ci sono possibilità di vederlo al Real' : Nei giorni scorsi Zinedine Zidane è tornato sulla panchina del Real Madrid e in Spagna sono iniziate a circolare alcune voci che vorrebbero un ritorno in Spagna di Cristiano Ronaldo nei blancos. CR7 ha però sottolineato che alla Juventus è felice e che la Spagna non gli manca spazzando così questi rumors. Il giornalista di El Chiringuito Edu Aguirre ha confermato che il portoghese sta bene a Torino, ma anche detto che prova un grande affetto per ...

Esulta alla Simeone - CR7 rischia sanzione : Juventus-Atletico Madrid è stata la notte di Cristiano Ronaldo . L'attaccante portoghese ha segnato i tre gol nel 3-0 che ha consentito alla formazione di Allegri di ribaltare il 2-0 subito a Madrid e ...

CR7 festeggia con gesto 'alla Simeone' : ANSA, - TORINO, 12 MAR - Dopo la tripletta all'Atletico, Cristiano Ronaldo ha festeggiato concedendosi anche una caduta di stile, ripetendo lo stesso gesto delle mani all'inguine, in spagnolo le '...

Notizie Juve - CR7 abbandonato dalla squadra : “Mai visto così nervoso” : Notizie Juve – La partita di ieri tra Napoli e Juventus ha dimostrato tutto ciò che stava emergendo fuori nell’ultimo mese. A partire dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta fino a ieri, si è vista una Juve discontinua e senza una chiara identità. Anche un fuoriclasse come Ronaldo, ridotto a rincorrere gli avversari senza […] More

Napoli-Juventus - Allan : “Partita importante! CR7? Non solo lui…” : Napoli-Juventus – La sfida del San Paolo sarà un ottimo banco di prova in vista dell’Atletico. Da Napoli arrivano le prime dichiarazioni sul match. Allan, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss in vista della sfida con la Juve Napoli-Juventus, parla Allan “E’ una settimana un po’ particolare, più per la gente fuori che per […] More

Juventus – Problema alla caviglia per Cristiano Ronaldo : CR7 a rischio per il Napoli : Juventus, Cristiano Ronaldo in dubbio per la sfida contro il Napoli. Dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata a Bologna, per CR7 lavoro differenziato Resta in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo domenica sera nel big match della 25esima giornata al San Paolo contro il Napoli. L’attaccante della Juventus oggi ha infatti lavorato a parte assieme a Douglas Costa. “Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per ...

La Juve vince ma non convince : Dybala decisivo dalla panca - CR7 arranca : La sconfitta di Madrid ha lasciato il segno in casa Juve . Dopo il ko con l'Atletico, i bianconeri si sono rialzati subito col Bologna , ma non hanno convinto , trascinando in campionato i fantasmi ...

Gesto Simeone - dalla Spagna : “Il Cholo rischia la squalifica - anche CR7…” : Gesto Simeone – L’Atletico Madrid è tranquillo, nessuno teme una sanzione nei confronti di Diego Simeone. Il tecnico dei rojiblancos si era reso protagonista di un gestaccio, poi spiegato nel post partita. “Volevo dire che abbiamo le palle”, il chiarimento del Cholo. In molti, soprattutto tifosi di fede bianconera, non hanno apprezzato la celebrazione di Simeone. […] More

Tmw : Ecco perchè CR7 non ha giovato nè alla Juve nè alla A - : Il mantra che dall'inizio dell'estate veniva ripetuto da tutti era sempre quello: Ronaldo farà bene al campionato italiano. Ma è davvero così? Per Raimondo De Magistris, editorialista di Tmw, le cose ...

Dalla Juve favorita in Champions al caso Icardi - a tutto Del Piero : “i bianconeri hanno tutto per vincere - e su CR7…” : A tutto Del Piero: Dalla sfida di Champions tra Juventus e Atletico al caso Icardi. Il commento dell’ex numero 10 bianconero “Come finisce Atletico-Juve? Non lo sappiamo, c’è la possibilità che possa finire in tutti i modi. L’Atletico, soprattutto in casa, è una squadra compatta, forte, dura ma con grande qualità e personalità, poi in casa si avverte ancora di più. Simeone gli ha dato una forte personalità, sembra ...

Zaniolo e i post da tifoso della Juventus. Esultanza alla CR7 ai tempi dell'Inter : Il Corriere dello Sport, tra l'altro, ha svelato come Zaniolo sia tifoso della Juventus dato che è il quotidiano romano è andato a ripescare alcuni tweet del ragazzo quando festeggiò lo Scudetto ...

Paratici : «CR7 alla Juve - Marotta non è mai stato contrario» : «Voglio essere preciso», per quanto riguarda l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, Beppe Marotta «non è mai stato contrario». Così il responsabile dell’area tecnica bianconero, Fabio Paratici, intervistato da Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport, ha negato dissidi con l’ex amministratore delegato del club (oggi all’Inter) circa l’operazione che ha portato CR7 a […] L'articolo Paratici: ...

Mbappè-Juventus - altro colpo alla CR7 : ecco perché si può davvero : Mbappè-Juventus- Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara al nuovo colpo di mercato ad effetto. Come anticipato nei mesi scorsi, Paratici starebbe valutando la possibilità di mettere le mani in maniera concreta sul giocatore francese. Un nuovo colpo estivo che potrebbe far gioire il popolo bianconero, ma giusto procedere con estrema cautela. perché è […] More