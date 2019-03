Bernardeschi | «Cristiano Ronaldo fenomeno assoluto | folle squalificarlo»

Bernardeschi difende Cristiano Ronaldo : “folle squalificarlo! Abbiamo fatto la storia” : Bernardeschi ha preso le difese del compagno ed amico Cristiano Ronaldo in vista della sentenza Uefa sulla sua esultanza contro l’Atletico Madrid “Per il rischio squalifica di Cristiano Ronaldo credo che non vadano aggiunte parole, è abbastanza folle. E’ stata una esultanza, un gesto, e credo che alla fine si chiuderà lì“. Federico Bernardeschi si esprime così sul rischio squalifica per l’attaccante della ...

Ok Cristiano Ronaldo - ma quanto è forte Bernardeschi? : Federico Bernardeschi ha fatto ammattire la difesa dell’Atletico Madrid, il bianconero autore di una partita sontuosa allo Stadium Cristiano Ronaldo ieri sera si è preso la scena allo Stadium. Inquadrature, foto, prime pagine, sono tutte per CR7 autore della tripletta che ha regalato alla sua Juventus il passaggio del turno ai danni dell’Atletico Madrid in Champions League. Da italiani però, non possiamo fare a meno di ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo RE con una tripletta - Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti : Termina 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le Pagelle: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid (CALCIO D’INIZIO ALLE 21.00) JUVENTUS Szczesny ...