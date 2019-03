Sesso e finte nozze con un bimbo di 10 anni: nuovo scandalo pedofilia per Michael Jackson (Di lunedì 18 marzo 2019) Nuove accuse di abusi su minori a Micheal Jackson, già processato e assolto per pedofilia nel 2005. In un documentario, in arrivo sugli schermi italiani il 19 e 20 marzo, dal titolo "Leaving Neverland", le testimonianze choc di due presunte vittime: "Abbiamo celebrato un finto matrimonio in camera sua. Avevo 10 anni. Voleva legarmi per sempre a lui e mi ha regalato persino un anello".



