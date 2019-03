Sblocca cantieri mercoledì in cdm | tensioni Lega-M5S su sanatoria vecchi edifici

Vertice 'Sblocca cantieri' : Vertice a Palazzo Chigi sullo 'sblocca cantieri'. Attorno al tavolo, oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia e alle Infrastrutture, Giovanni Tria e Danilo Toninelli, i sottosegretari ...

Nello Sbloccacantieri spunta un condono : Una nuova proposta di condono riaccende lo scontro nella maggioranza. La cornice è quella dello sblocca cantieri, atteso per mercoledì in Consiglio dei ministri. Sul quale oggi a Palazzo Chigi si riuniscono, insieme a Giuseppe Conte, il ministro Danilo Toninelli, Laura Castelli e Stefano Patuanelli per i 5 stelle e i sottosegretari della Lega Armando Siri ed Edoardo Rixi. E proprio dalla Lega arriva la proposta emendativa sulla ...

Sblocca cantieri - Niro replica a Iorio : io sempre cauto su Autostrada Molise - troppi soldi per realizzarla : ... non ci sta e replica alle esternazioni e alle puntualizzazioni del già presidente Michele Iorio, con il quale Niro ha avuto una luna collaborazione politica,. Argomento del contendere lo 'Sblocca ...

Governo al lavoro sull'economia fra decreto Sblocca cantieri e nuovo Def : decretone da domani in aula alla Camera per il voto. Prossima scadenza per Il Governo il 10 aprile per la presentazione del Def. Il ministro Tria porterà in Consiglio dei ministri un pacchetto di ...

Sblocca-cantieri - la Lega torna all’attacco sul commissario unico : A pochi giorni dal varo del provvedimento, che dovrebbe arrivare mercoledì dal Consiglio dei ministri, Matteo Salvini rilancia: «Indispensabile il commissario unico», ma Di Maio dice no...

Appalti : Faggi - Lega - - 'auspichiamo Sblocca cantieri sostenga Paese' : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 16., AdnKronos, - "Far ripartire l'Italia, dando un impulso significativo all'economia, valorizzando le capacità e le eccellenze del nostro paese, liberandolo dalle maglie di una burocrazia sterile, andando incontro alle aspettative di tante aziende, delle migliaia di ...

Casa - imprese e Sblocca cantieri : braccio di ferro sul pacchetto Tria : Il pacchetto crescita del governo prende forma. Ma non senza qualche attrito, per adesso sotto traccia, all'interno della maggioranza. Luigi Di Maio, che da tempo sta lavorando alle misure pro...

I malumori della Lega sullo Sblocca cantieri : Forti malumori si registrano nella Lega per il mancato coinvolgimento da parte M5s nella fase di preparazione del decreto sblocca cantieri. Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri non sarebbero stati informarti dei contenuti della bozza, cui si sta lavorando, viene riferito da qualificate fonti governative leghiste. I leghisti lamentano anche di non essere stati coinvolti nella strategia da ...

Cantieri da Sbloccare - è scontro Lega-M5S : ... che sul «no» all'uomo solo al comando concordano, e poi l'ha ripetuto al termine della maratona durata 5 ore che ieri ha visto sfilare a palazzo Chigi i rappresentati di Comuni e Regioni, del mondo ...